Ещё
Программы по развитию инфраструктуры приведут в соответствие с генпланами за 3 месяца
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово

Программы по развитию инфраструктуры приведут в соответствие с генпланами за 3 месяца 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Программы комплексного развития инфраструктуры населённых пунктов будут приводиться в соответствие с генеральными планами развития территорий в трёхмесячный срок с момента внесения изменений. Соответствующий документ Госдума приняла во втором чтении.
Законопроект подготовлен по результатам доклада уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей. В этом докладе была обозначена проблема, связанная с отсутствием механизма постоянной синхронизации генеральных планов и документов о развитии инфраструктуры поселений, так называемых программ комплексного развития коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры поселений. «Отсутствие синхронизации этих документов, по мнению участников строительного рынка, является одним из факторов повышения себестоимости жилья», — ранее отметил заместитель министра экономического развития Александр Цыбульский.
Программы комплексного развития инфраструктуры поселений включают в себя мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, размещение объектов транспортной и социальной инфраструктуры местного значения.
Как сообщил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по транспорту и строительству Алексей Русских, ко второму чтению законопроекта поступило четыре поправки. Все они были поддержаны профильным комитетом и приняты депутатами.
Парламентская газета: последние новости
В КПРФ предложили вернуть право учёта распределения жилья районным органам власти Объекты «Роскосмоса» на кадастровый учёт будут ставить по-новому Крыму выделили дополнительные средства на расселение аварийного жилья
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»88
В последний раз27
Для россиян предложили ввести новый вид наказания155
Чиновников наказали за банкет в день траура127
Британию встревожила российская «Мертвая рука»365
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:16
Бузова рассказала о своем телеканале
Шоу-бизнес
03:45
Словения отзывает посла в России
Политика
02:59
Посольство РФ ответило на высказывание Джонсона
Политика
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
05:29
Грузия вышлет российского дипломата
Политика
00:58
В МИД пообещали повлиять на талибов
Политика
01:13
Деятельность Горбачева отказались считать антинародной
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение