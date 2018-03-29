Программы по развитию инфраструктуры приведут в соответствие с генпланами за 3 месяца

Программы комплексного развития инфраструктуры населённых пунктов будут приводиться в соответствие с генеральными планами развития территорий в трёхмесячный срок с момента внесения изменений. Соответствующий документ Госдума приняла во втором чтении. Законопроект подготовлен по результатам доклада уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей. В этом докладе была обозначена проблема, связанная с отсутствием механизма постоянной синхронизации генеральных планов и документов о развитии инфраструктуры поселений, так называемых программ комплексного развития коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры поселений. «Отсутствие синхронизации этих документов, по мнению участников строительного рынка, является одним из факторов повышения себестоимости жилья», — ранее отметил заместитель министра экономического развития Александр Цыбульский Программы комплексного развития инфраструктуры поселений включают в себя мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, размещение объектов транспортной и социальной инфраструктуры местного значения. Как сообщил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по транспорту и строительству Алексей Русских , ко второму чтению законопроекта поступило четыре поправки. Все они были поддержаны профильным комитетом и приняты депутатами.