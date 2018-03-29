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Утвержден список объектов, которые будут реконструированы в рамках проекта «Решаем вместе!» в этом году
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Утвержден список объектов, которые будут реконструированы в рамках проекта «Решаем вместе!» в этом году 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
В Правительстве области подведены итоги отбора проектов для реализации в рамках губернаторской программы по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!». Список общественных пространств, дворов и других объектов, работы на которых будут проведены в этом году, 29 марта утвердили на заседании межведомственной комиссии, проведенном главой региона Дмитрием Мироновым.
— Проект «Решаем вместе!» активно поддержали жители Ярославской области, — отметил Дмитрий Миронов. — Общее количество проголосовавших за объекты благоустройства составило 380 тысяч человек. Для сравнения: в прошлом году в общественном обсуждении принимали участие около 50 тысяч граждан. На реализацию проекта в 2018 году из областного и федерального бюджетов планируется направить свыше 680 миллионов рублей. Это больше, чем в прошлом году, когда финансирование составило около 650 миллионов.
В этом году проект реализуется по четырем направлениям. Большая часть средств — свыше 400 миллионов рублей — предусмотрена на приведение в порядок общественных и дворовых территорий. Комиссия утвердила 135 объектов. Из них 29 — зоны отдыха, ставшие победителями рейтингового голосования в городах и районах области. Полный перечень объектов размещен на официальном сайте проекта vmeste76.ru.
На направление «Поддержка местных инициатив» будет выделено 250 миллионов рублей. Эти средства пойдут на реализацию проектов, направленных на решение любых вопросов местного значения. Из 306 претендентов отобрано 270 общей стоимостью 187,1 миллиона рублей. Оставшиеся средства также будут распределены между муниципальными образованиями.
— Предлагаю дать возможность главам районов совместно с депутатами Ярославской областной Думы проработать предложения и до 15 апреля подготовить и сдать в проектный офис необходимые документы, — сказал заместитель губернатора области Андрей Шабалин.
Еще одно направление работы в рамках программы «Решаем вместе!» — ремонт муниципальных учреждений культуры. На эти цели предусмотрено 15,8 миллиона рублей. Остальные средства пойдут на благоустройство парков. Финансирование получат Тутаев и Углич.
Завершая заседание, Дмитрий Миронов подчеркнул, что все запланированные работы должны быть выполнены точно в срок и с высоким качеством.
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