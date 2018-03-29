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Туроператоры будут продвигать свои услуги через инфоцентры
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Туроператоры будут продвигать свои услуги через инфоцентры 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Туроператоры и турагенты будут продвигать свою продукцию через туристские информационные центры. Соответствующий закон принят Госдумой в третьем чтении.
Изменения вносятся в закон «Об основах туристской деятельности». В документе предлагается дополнить определение туристского информационного центра.
Сейчас, в соответствии с законом, эти центры обязаны информировать физлиц. Но на практике до 70 процентов услуг они оказывают юридическим лицам — туроператорам и региональным туристским центрам.
Эту деятельность закрепят в законе, благодаря чему он сделает более эффективной деятельность по продвижению туризма и даст туроператорам возможность рекламировать свои услуги через информационные центры.
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