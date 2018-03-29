Туроператоры будут продвигать свои услуги через инфоцентры

Туроператоры и турагенты будут продвигать свою продукцию через туристские информационные центры. Соответствующий закон принят Госдумой в третьем чтении.

Изменения вносятся в закон «Об основах туристской деятельности». В документе предлагается дополнить определение туристского информационного центра.

Сейчас, в соответствии с законом, эти центры обязаны информировать физлиц. Но на практике до 70 процентов услуг они оказывают юридическим лицам — туроператорам и региональным туристским центрам.

Эту деятельность закрепят в законе, благодаря чему он сделает более эффективной деятельность по продвижению туризма и даст туроператорам возможность рекламировать свои услуги через информационные центры.