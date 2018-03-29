«Донстрой» начал продажи в новом корпусе проекта «Символ»

МОСКВА , 29 марта — РИА Недвижимость. Компания «Донстрой» начала продажи квартир в 4-м корпусе проекта «Символ», говорится в пресс-релизе компании.

"Это единственный корпус квартала «Свобода», ранее не представленный в продаже", — сообщается в нем.

Корпус расположен в центре квартала «Свобода», на удалении от транспортных потоков. С одной стороны от здания находится территория образовательного центра с детским садом и школой, на базе которой планируется создание физико-математического лицея под патронажем МГТУ имени Баумана . С другой стороны проходит «Зеленая река» —двухкилометровая парковая зона для прогулок, занятий спортом, активных игр и спокойного отдыха на свежем воздухе, добавляется в пресс-релизе.

Этот корпус также является самым небольшим домом в квартале — четыре разноэтажные секции (от 4 до 15 жилых этажей) включают всего 179 квартир. В корпусе представлены квартиры площадью от 27 до 134 квадратных метров, отмечается в материалах.

"На сегодняшний день 4-й корпус находится в высокой стадии готовности: монолитные работы полностью завершены, в активной стадии — облицовка и остекление фасадов. Цены на старте продаж начинаются от 6,5 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

"Символ" занимает территорию площадью около 60 гектаров на границе Центрального административного округа. Концепция проекта, разработанная британскими архитектурными бюро LDA Design и UHA London, предполагает создание жилых кварталов с общественно-деловыми центрами, социальной, спортивной и культурной инфраструктурой. Озеленение займет около 40% территории.

"Донстрой" — московская девелоперская компания, специализирующаяся на строительстве премиального жилья и жилых проектах бизнес-класса. В марте компания объявила о начале строительства на юге Москвы своего первого жилого комплекса комфорт-класса. Портфель компании включает 8,4 миллиона квадратных метров недвижимости.