В апреле начнется строительство Багаевского гидроузла

В апреле текущего года АО «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко начнет строительство первой очереди Багаевского гидроузла. Проект входит в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)». Считается, что строительство Багаевского гидроузла — крупнейшее событие для водного комплекса России, реализация проекта призванарешить проблему поддержания гарантированных глубин судового хода на участке Единой глубоководной системы на Нижнем Дону длиной 80 км.

Стоимость первого этапа проекта составляет 667,2 млн руб, а общая стоимость гидроузла, в том числе обустройство его водохранилища — 22 млрд руб.

В ходе первого этапа АО «Стройтрансгаз» будет заниматься рекультивацией земель, устройством строительной базы и временного причала, также будет протянута высоковольтная линия. Срок выполнения работ — 3 декабря текущего года.