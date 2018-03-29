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«Эталон» выступит подрядчиком строительства домов ФСК «Лидер» в Петербурге
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«Эталон» выступит подрядчиком строительства домов ФСК «Лидер» в Петербурге 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 29 мар — РИА Недвижимость. Структура девелоперской компании «Эталон» выступит генподрядчиком строительства двух домов в проекте ФСК «Лидер» в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении «Эталона».
"АО «СУ-267» в составе «Эталонстроя» (производственного блока группы «Эталон») заключило с ФСК «Лидер Северо-Запад» договор генерального подряда на строительство третьей очереди квартала «Светлановский» — жилого комплекса комфорт-класса, расположенного на северной границе Санкт-Петербурга", — указывается в нем.
Компания выполнит работы по достройке двух 13-этажных домов площадью 50,1 и 28,7 тысячи квадратных метров. Сдать дома планируется в декабре 2018 года, уточняется в пресс-релизе.
Как отмечается в нем, «Эталонстрой» также выступает генподрядчиком строительства другого жилого проекта ФСК «Лидер» в Петербурге — квартала «Московский».
ГК «Эталон» (Etalon Group) фокусируется на жилой недвижимости в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. В общей сложности компания, по собственным данным, ввела в эксплуатацию 5,8 миллиона квадратных метров.
ФСК «Лидер» — девелоперская компания, специализируется на проектах в сфере жилой недвижимости. Совокупный портфель проектов компании, по собственным данным, составляет 5,5 миллиона квадратных метров.
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