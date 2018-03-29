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Авиакомпания UTair продала почти 20 тыс. билетов в рамках ЧМ-2018
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Авиакомпания UTair продала почти 20 тыс. билетов в рамках ЧМ-2018 

Rambler News Service 39 минут назад
Авиакомпания UTair к 21 марта продала 25,8% от всех билетов на даты матчей чемпионата мира в Екатеринбург, Казань, Москву, Ростов-на-Дону, Самару, Санкт-Петербург, Сочи. Всего продано 19,32 тысяч билетов из доступных 80 тысяч, сообщили в авиакомпании. Большинство летит эконом-классом, бизнес выбрали 149 пассажиров.
В UTair также отметили, что авиакомпания запустила в рамках предстоящего чемпионата новые региональные рейсы из Волгограда в Казань, Краснодар, Самару и Сочи. Также авиакомпания продолжит полеты по новым направлениям и после окончания игр, добавил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.
Сегодня авиакомпания летает по 150 направлениям. В 2017 году пассажиропоток авиакомпании вырос на 9,6%, до 7,3 млн пассажиров.
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