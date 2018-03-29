Авиакомпания UTair продала почти 20 тыс. билетов в рамках ЧМ-2018

В UTair также отметили, что авиакомпания запустила в рамках предстоящего чемпионата новые региональные рейсы из Волгограда в Казань, Краснодар , Самару и Сочи. Также авиакомпания продолжит полеты по новым направлениям и после окончания игр, добавил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков

Сегодня авиакомпания летает по 150 направлениям. В 2017 году пассажиропоток авиакомпании вырос на 9,6%, до 7,3 млн пассажиров.