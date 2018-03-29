Два корпуса ЖК «Новая Звезда» в ТиНАО площадью 36 тыс. кв. м введено в эксплуатацию

В ТиНАО введено в эксплуатацию два корпуса ЖК «Новая звезда», сообщили в пресс-службе департамента развития новых территорий Москвы.

«Два корпуса ЖК «Новая Звезда» концерна «Крост» в Коммунарке получили разрешения на ввод в эксплуатацию. Это корпус 3 и корпус 4, общей площадью около 36 тыс. кв. м, а корпус 5 еще достраивается. Жилой комплекс «Новая Звезда» — флагманский проект концерна «Крост», реализуемый в районе пос. Газопровод Новомосковского административного округа. Осуществление этого проекта предполагает фактически комплексную застройку нового квартала на ранее пустующей территории. При проектировании жилого комплекса было принято решение построить здесь жилые здания переменной этажности в ярком стиле современной архитектуры», — приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента развития новых территорий Владимира Жидкина

Уточняется, что строительство третьего корпуса жилого комплекса «Новая Звезда» началось в августе 2015 г. Здание переменной этажности — от 17 до 24 этажей. Здесь построено 592 квартиры общей площадью порядка 20 тыс. кв. м. Корпус №4 (от 11 до 21 этажа) готов ко вводу в эксплуатацию. Здесь располагается 462 квартиры, площадью 15,7 тыс. кв. м.

К моменту получения разрешения на ввод в эксплуатацию в обоих домах были раскуплены более 90% квартир. Застройка участка будет производится в три очереди. Уже в будущем году запланирован ввод в эксплуатацию муниципальной школы №2070, строительство которой ведется с учетом опыта концерна «Крост» по созданию лучшей образовательной гимназии Москвы — Хорошколы. Во второй и третьей очереди предусмотрено строительство муниципальных детских садов, воспользоваться которыми смогут не только жители «Новой Звезды», но и все москвичи, проживающие рядом. Помимо образовательного сегмента, во вновь создаваемом квартале планируется размещение спортивных объектов и площадок, позволяющих жителям развивать собственную физическую культуру, организовать секции детского спорта, поддерживать себя в тонусе и хорошей форме.

Все жилые здания и социальные объекты будут объединены единым пешеходным пространством с оригинальным ландшафтным наполнением. Центральным ядром комплекса станет «Секретный парк» — небольшой уголок живой природы с холмами, аллеями для прогулок и отдыха, площадками для барбекю и детских игр.