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Для семей военнослужащих зарегистрировано 369 квартир на Левобережной улице
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Для семей военнослужащих зарегистрировано 369 квартир на Левобережной улице 

Вестник района Гагаринский 1 час назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Управлением Росреестра по Москве в двух домах по адресу ул. Левобережная зарегистрированы права собственности на 369 квартир в рамках государственной программы по обеспечению жильем военнослужащих и их семей.
Программа реализуется в столице указанная реализуется Министерством обороны Российской Федерации.
Застройку жилья, по заказу министерства обороны, еще в 2011-12 годах начала московская компания «СУ-155», однако в 2015 году компания обанкротилась.
Четыре масштабных микрорайона на более чем 16 тысяч квартир, которые обещала возвести компания, ведет сейчас «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ). Военные строители собственными силами уже ввели в эксплуатацию 41 высотный корпус на 10579 квартир, сообщают в Росреестре.
«В данном случае это не только важная государственная программа с высокой социальной значимостью в масштабах страны. Это еще и самый крупный микрорайон столицы — 23 высотных корпуса на 5856 квартир, в котором будут постоянно проживать военнослужащие и их семьи. Мы понимаем, насколько квартирный вопрос важен, как новоселы ждут его скорейшего решения. В этой связи Росреестром по Москве предпринимаются меры по сокращению сроков учетно-регистрационных процедур и исключению административных проволочек», — рассказал руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.
Вестник района Гагаринский: последние новости
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