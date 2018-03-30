На Пресне появится клубный дом в стиле современной усадьбы

В Пресненском районе Москвы , в Электрическом переулке, построят клубный дом в стиле современной усадьбы, пишет РБК. Дизайн здания, получившего название Edison House, разработал вице-президент союза архитекторов Москвы Алексей Бавыкин.

Площадь семиэтажного дома составляет 2,7 тысячи квадратных метров. Фасады здания будут выполнены из голландского кирпича с дизайнерским рисунком. А из окон в апартаментах будет открываться красивый вид на исторический центр города.

На первом этаже здания расположится лобио с мраморным полом и витражным остеклением, а в центре клубного дома появится небольшой закрытый двор. Завершить строительство планируется во втором квартале 2018 года.