Ещё
На Пресне появится клубный дом в стиле современной усадьбы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Пресне появится клубный дом в стиле современной усадьбы 

Inmyroom 1 час назад
Фото: Inmyroom
В Пресненском районе Москвы, в Электрическом переулке, построят клубный дом в стиле современной усадьбы, пишет РБК. Дизайн здания, получившего название Edison House, разработал вице-президент союза архитекторов Москвы Алексей Бавыкин.
Площадь семиэтажного дома составляет 2,7 тысячи квадратных метров. Фасады здания будут выполнены из голландского кирпича с дизайнерским рисунком. А из окон в апартаментах будет открываться красивый вид на исторический центр города.
На первом этаже здания расположится лобио с мраморным полом и витражным остеклением, а в центре клубного дома появится небольшой закрытый двор. Завершить строительство планируется во втором квартале 2018 года.
Inmyroom: последние новости
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт Мнение профи: 8 особенностей ремонта в новостройке Госдума приняла закон о прямых расчетах в ЖКХ без управляющих компаний
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минфин припугнул Великобританию52
Госдеп заявил о последствиях закрытия генконсульства в РФ189
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию46
Сдувшаяся Пугачева наглоталась таблеток26
Звезд уличили в вербовке девушек в секс-рабство2
Видео
Минобороны показало испытания ракеты «Сармат»
Оружие
Гусь наказал издевающегося над ним американца
В мире Общество
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы Личный счет
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение