Мособлдума снова отказала в референдуме по строительству мусоросжигательных заводов

Депутаты отметили, что вопросы, которые планировалось вынести на референдум, уже регулируются и региональным, и федеральным законодательством.

Инициативная группа собиралась вынести на областной референдум вопрос «Должен ли быть принят региональный закон, запрещающий проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию и эксплуатацию на территории Московской области предприятий по термическому обезвреживанию термических коммунальных отходов, а также резервирование земель под строительство таких предприятий?».

С предложением проведения аналогичного референдума инициативная группа выходила в ноябре прошлого года.