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Мособлдума снова отказала в референдуме по строительству мусоросжигательных заводов
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Мособлдума снова отказала в референдуме по строительству мусоросжигательных заводов 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Депутаты отметили, что вопросы, которые планировалось вынести на референдум, уже регулируются и региональным, и федеральным законодательством.
Инициативная группа собиралась вынести на областной референдум вопрос «Должен ли быть принят региональный закон, запрещающий проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию и эксплуатацию на территории Московской области предприятий по термическому обезвреживанию термических коммунальных отходов, а также резервирование земель под строительство таких предприятий?».
С предложением проведения аналогичного референдума инициативная группа выходила в ноябре прошлого года.
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