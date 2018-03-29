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Аренда помещений для книжных магазинов в Подмосковье будет снижена
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Аренда помещений для книжных магазинов в Подмосковье будет снижена 

360tv.ru 54 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Сегодня прошло 47 заседание Московской областной Думы. В ходе него были рассмотрены и приняты изменения в законе об аренде помещений, которые находятся в собственности Московской области. Депутаты в трех чтениях приняли закон о льготах по аренде для книжных магазинов.
Министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев представил доклад о законопроекте «О внесении изменений в Закон Московской области „Об аренде имущества, находящегося в собственности Московской области“.
Предлагается установить понижающий коэффициент 0,5 для того, чтобы уменьшить арендную плату в том случае, когда арендуется помещение, находящееся в собственности Московской области, предпринимателем, который осуществляет свою деятельность в сфере розничной торговли книгами
— Андрей Аверкиев, министр имущественных отношений Московской области.
Он отметил, что эту льготу предлагается ввести на помещения площадью до ста квадратных метров. Причиной законодательной инициативы стало обращение предпринимательского сообщества для того, чтобы облегчить нагрузку для бизнеса, поскольку он является низкорентабельным.
Законопроект был внесен губернатором Московской области в целях повышения доступности книжной продукции для населения Московской области и для поддержки малого и среднего предпринимательства Московской области
Александр Волнушкин, депутат Мособлдумы от фракции »Справедливая Россия».
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