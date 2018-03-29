В реконструкцию роддома №3 в Уфе вложат 1,5 млрд рублей

УФА , 29 марта. / ТАСС /. Родильный дом №3 в Уфе, где появляется на свет каждый четвертый житель города-миллионника, реконструируют к 2020 году за 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил глава Башкирии Рустэм Хамитов, который в четверг посетил учреждение.

"Надо стартовать в этом году, чтобы к 2020 году закончить строительство. Нужно привести роддом в соответствие с требованиями времени", — сказал он.

Главный врач роддома Зухра Гурова рассказала, что ежегодно здесь появляются на свет от 4 тыс. до 4,5 тыс. новорожденных, то есть, по сути, «каждый четвертый уфимец родился в стенах этого учреждения».

Учреждение оснащено оборудованием, которое позволяет оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь. При этом, как рассказала главврач, само здание, рассчитанное на 130 коек, уже не соответствует требованиям времени. Его построили в 1957 году, а капитальный ремонт проводился лишь один раз — в середине 1990-х. В 2013 — 2015 годах также отремонтировали стерилизационное отделение и операционно-реанимационный блок.

Гурова сообщила, что разработан проект реконструкции существующего здания роддома со строительством нового корпуса площадью около 10 тыс. кв. м. Стоимость работ, по данным пресс-службы главы Башкирии, составляет порядка 1,5 млрд рублей. Реконструкция позволит довести количество принимаемых в нем родов до 5 тыс. в год, а также создать более комфортные условия для рожениц, сделав одно-двухместные палаты вместо нынешних четырехместных.