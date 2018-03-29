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На реконструкцию роддома № 3 в Уфе потратят 1,5 миллиарда рублей
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На реконструкцию роддома № 3 в Уфе потратят 1,5 миллиарда рублей 

ufa1.ru 41 минуту назад
Фото: ufa1.ru
Глава Башкирии Рустэм Хамитов осмотрел роддом № 3, в котором последний раз капитальный ремонт был в 1990 году. Руководитель региона сообщил, что реконструкцию и расширения здания начнется в этом году.
Здание, рассчитанное на 130 коек, построили в 1957 году, но капремонт делали только один раз. В 2013 году отремонтировали стерилизационное отделение и блок, где проводят операции. Сейчас на руках у главврача Зухры Гуровой есть проект реконструкции, который потребует из бюджета республики порядка 1,5 миллиарда рублей.
— Надо стартовать в этом году, чтобы к 2020 году закончить строительство, — велел руководитель республики Рустэм Хамитов.
Он велел выделить деньги на приведение родильного дома в надлежащее состояние. Сначала планируется построить новый корпус, площадью около 10 тысяч квадратных метров. Если сейчас родильный дом может принять не более 4,5 тысячи новорожденных, то после расширения количество родов можно будет довести до пяти тысяч в год.
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