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«Скоро свадьба?»: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес приобрели пентхаус за $15 миллионов
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«Скоро свадьба?»: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес приобрели пентхаус за $15 миллионов 

Eva.ru 38 минут назад
Фото: Eva.ru
Голливудская звезда Дженнифер Лопес и спортсмен Алекс Родригес приобрели первую совместную недвижимость — апартаменты в самом высоком жилом небоскребе Нью-Йорка. Глядя на впечатляющую жилплощадь, поклонники гадают, оформит ли пара свои отношения.
Актриса Дженнифер Лопес и ее жених, бейсболист Алекс Родригес, начали встречаться в марте 2017 года, и вот спустя год пара обрадовала своих поклонников известием, что они в скором времени переедут в свое новое «любовное гнездышко». Влюбленные приобрели впечатляющие апартаменты в самом высоком жилом здании мира — 96-этажном небоскребе 432 Парк-авеню на Манхэттене. Жилье в элитном здании города обошлось им в 15,3 миллиона долларов.
Площадь квартира составляет 4000 квадратных футов, что в переводе будет приблизительно 371 квадратный метр. Три спальни, четыре ванных комнаты, огромная гардеробная и библиотека позволят без проблем разместиться всей их семье. Из окон открывается эффектный вид на Central Park и город в целом. Также в свой новый дом пара сможет подняться на личном лифте.
Помимо этого, как сообщают западные источники, жильцы дома могут похвастаться круглосуточным доступом к большому бассейну, частному ресторану, кинотеатру и тренажёрному залу, а также пространству для проведения различных мероприятий. «Клевая она, если уже 4-й раз пойдет замуж. Молодец, что не унывает» «Квартира, наверное, крутая, но эти башни, слишком уж высоко, прям в небе, не скворечник даже, страшно» «Вид шикарный, в таком доме и не скучно и не грустно будет даже унывать о своей очередной несостоявшейся любви. Чудесная квартира, дизайн, прям пристанище от всех жизненных невзгод» «Ага, неужели скоро свадьба? Или так, поживут и разбегутся»
Впрочем, пара пока не спешит узаконивать свои отношения, и никаких объявлений о предстоящем торжестве не поступало. Сейчас, по информации зарубежных СМИ, в квартире заканчивается ремонт, и в скором времени Лопес наверняка опробует новый спортзал, где и далее будет работать над рельефом своего тела.
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 Ещё 2 источника 
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