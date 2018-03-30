«Скоро свадьба?»: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес приобрели пентхаус за $15 миллионов

Актриса Дженнифер Лопес и ее жених, бейсболист Алекс Родригес, начали встречаться в марте 2017 года, и вот спустя год пара обрадовала своих поклонников известием, что они в скором времени переедут в свое новое «любовное гнездышко». Влюбленные приобрели впечатляющие апартаменты в самом высоком жилом здании мира — 96-этажном небоскребе 432 Парк-авеню на Манхэттене . Жилье в элитном здании города обошлось им в 15,3 миллиона долларов.

Площадь квартира составляет 4000 квадратных футов, что в переводе будет приблизительно 371 квадратный метр. Три спальни, четыре ванных комнаты, огромная гардеробная и библиотека позволят без проблем разместиться всей их семье. Из окон открывается эффектный вид на Central Park и город в целом. Также в свой новый дом пара сможет подняться на личном лифте.

Помимо этого, как сообщают западные источники, жильцы дома могут похвастаться круглосуточным доступом к большому бассейну, частному ресторану, кинотеатру и тренажёрному залу, а также пространству для проведения различных мероприятий. «Клевая она, если уже 4-й раз пойдет замуж. Молодец, что не унывает» «Квартира, наверное, крутая, но эти башни, слишком уж высоко, прям в небе, не скворечник даже, страшно» «Вид шикарный, в таком доме и не скучно и не грустно будет даже унывать о своей очередной несостоявшейся любви. Чудесная квартира, дизайн, прям пристанище от всех жизненных невзгод» «Ага, неужели скоро свадьба? Или так, поживут и разбегутся»

Впрочем, пара пока не спешит узаконивать свои отношения, и никаких объявлений о предстоящем торжестве не поступало. Сейчас, по информации зарубежных СМИ, в квартире заканчивается ремонт, и в скором времени Лопес наверняка опробует новый спортзал, где и далее будет работать над рельефом своего тела.