Дом певицы Дасти Спрингфилд в Лондоне продают за $10 млн

МОСКВА , 29 мар — РИА Недвижимость. Дом певицы «свингующих шестидесятых» Дасти Спрингфилд в Лондоне продают за 14 миллионов фунтов (9,8 миллиона долларов), говорится в сообщении компании Savills.

"Дом площадью 670 квадратных метров находится на престижной жилой улице Aubrey Walk. Эта просторная лондонская резиденция стала результатом объединения двух таунхаусов", — отмечается в пресс-релизе.

В нем уточняется, что в доме пять этажей, включая подземный. Предусмотрено несколько спален со смежными ванными, в том числе, главная спальня на последнем этаже с собственными гардеробной, ванной, комнатой отдыха и выходом на террасу на крыше, откуда открывается панорамный вид в сторону юга. На первом этаже (самом большом по площади) спланированы просторный холл, столовая, основная гостиная и кухня-гостиная с выходом в сад. На нижнем этаже находится комплекс для фитнеса и отдыха: бассейн длиной 11 метров, сауна, тренажерный зал, пространство для вечеринок.

На доме есть памятная табличка, где указывается, что Дасти Спрингфилд жила в доме на Aubrey Walk с 1968 по 1972 годы.

Дасти Спрингфилд, которая умерла в 1999 году, была и певицей, и музыкальным продюсером, а ее карьера длилась почти 40 лет. Она была одной из культовых личностей, связанных со «свингующими шестидесятыми» (Swinging Sixties). Во время пика своей карьеры Спрингфилд была одной из самых успешных британских исполнительниц: 6 ее синглов вошли в топ-20 американского хит-парада Billboard Hot 100 и 16 — в британский хит-парад UK Singles Chart в период с 1963 по 1989 годы. Она является членом американского Зала славы рок-н-ролла (US Rock and Roll Hall of Fame) и британского Зала славы музыки (UK Music Hall of Fame). В 1999 году певица получила орден Британской империи.