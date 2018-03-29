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«Долгостройный» футбольный стадион в Старом Крюково планируется открыть в 2019 году
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«Долгостройный» футбольный стадион в Старом Крюково планируется открыть в 2019 году 

Старое Крюково 1 час назад
Фото: Старое Крюково
Проект футбольного поля с технологией подогрева и электронным табло для детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №112 в 9 микрорайоне потребовал корректировки.
Об этом в интервью окружной газете zelao.ru сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По его словам, техзаказчик и подрядчик, с которыми были заключены в 2014 году контракты на проектирование и строительство, своих обязательств не выполнили. И по решению суда договоры с ними были расторгнуты. Сейчас требуется скорректировать проект, обновить технические условия и заключить договоры технологического присоединения объекта. В настоящее время идет утверждение техзадания на корректировку, а потом будет проведен конкурс по выбору нового подрядчика.
Заместитель мэра также напомнил, что средства на завершение строительства этого футбольного поля с инфраструктурой заложены в Адресно-инвестиционную программу города Москвы. Ввод в эксплуатацию планируется на 2019 год.
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