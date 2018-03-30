Нижегородская область получит дополнительно 2 млн рублей от игорного бизнеса

На заседании регионального Законодательного Собрания депутаты приняли в двух чтениях изменения в закон «О налоговой ставке при проведении азартных игр в Нижегородской области». Документ был внесен врио губернатора области, сообщает сайт Заксобрания области.