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Нижегородская область получит дополнительно 2 млн рублей от игорного бизнеса
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Нижегородская область получит дополнительно 2 млн рублей от игорного бизнеса 

Чемпионат.com 53 минуты назад
Фото: В городе N
На заседании регионального Законодательного Собрания депутаты приняли в двух чтениях изменения в закон «О налоговой ставке при проведении азартных игр в Нижегородской области». Документ был внесен врио губернатора области, сообщает сайт Заксобрания области.
Необходимость изменений в региональный закон связана с изменением федерального законодательства. На территории Нижегородской области устанавливаются следующие налоговые ставки: за один процессинговый центр тотализатора и букмекерской конторы — 250 тыс. рублей (ранее ставка была установлена в размере 125 тыс. рублей), за один пункт приема ставок тотализатора и букмекерской конторы — 14 тыс. рублей (ранее ставка была установлена в размере 7 тыс. рублей), за один процессинговый центр интерактивных ставок тотализатора и букмекерских контор — 3 млн рублей. По информации Управления Федеральной налоговой службы России по Нижегородской области, по состоянию на 1 января 2018 года на учете в территориальных органах региона состояло 84 объекта (пункты приема ставок букмекерских контор). Процессинговые центры тотализатора и букмекерской конторы на территории Нижегородской области отсутствуют. В соответствии Бюджетным кодексом РФ, вся сумма налога на игорный бизнес подлежит зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации. Налоговым периодом по налогу на игорный бизнес установлен календарный месяц. Уплата налога осуществляется налогоплательщиком ежемесячно исходя из количества зарегистрированных объектов налогообложения и ставок налога. В настоящий момент прогноз доходов бюджета Нижегородской области от поступлений налога на игорный бизнес на 2018 год составляет 7,2 млн рублей с зачислением всей суммы в областной бюджет. В случае принятия данного законопроекта и повышения налоговых ставок по объектам налогообложения по налогу на игорный бизнес дополнительно прогнозируется получить в 2018 году около 2 млн рублей.
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