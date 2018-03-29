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Архитектор: причиной пожара в Кемерове могли стать пожароопасные материалы в отделке помещений
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Архитектор: причиной пожара в Кемерове могли стать пожароопасные материалы в отделке помещений 

Вести Калининград 21 минуту назад
Фото: Вести Калининград
Не исключено, что причиной быстрого распространения огня в торгово-развлекательном центре в Кемерове стали пожароопасные материалы в отделке помещений. Заслуженный архитектор России Сергей Лебедихин, объяснил, как так произошло, что обшивка стен была не огнестойкой.
По его словам, сейчас строительный надзор не требует документов об отделке помещений, и предприниматели легко могут экономить на этих материалах. Поэтому легковоспламеняющиеся покрытия могут быть и в новых зданиях Калининграда. Рабочая документация стала необязательна с 2008-го года.
Сергей Лебедихин, заслуженный архитектор России:
— Вся отделка при проектировании закладывается на стадии рабочей документации. На сегодняшний день, как правило, рабочую документацию никто не заказывает, строительный надзор не следит за этим совершенно. И поэтому смотрят только сам каркас, саму основу здания, а чем и как потом отделывается, и как потом жить в этой отделке.
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