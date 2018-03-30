Ещё
Дженнифер Лопес купила апартаменты в Нью-Йорке за $15,3 млн
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дженнифер Лопес купила апартаменты в Нью-Йорке за $15,3 млн 

Prian.ru 1 час назад
Фото: homesoverseas.ru
372 квадратных метра шикарной квартиры также включают в себя угловую гостиную, барную стойку, а также главную спальню с отдельной гардеробной. Но самая значимая особенность апартаментов — эффектный вид на Центральный парк, сообщает Curbed New York.
Напомним, что недавно певица и актриса выставила на продажу свой пентхаус на Манхэттене за $27 млн А еще чуть раньше продала особняк в Лос-Анджелесе за $10 млн, скинув с первоначальной цены $7 млн  Ознакомьтесь с предложениями по продаже жилья в Нью-Йорке.
Prian.ru: последние новости
Названы города с самой высокой стоимостью аренды жилья Берлин отменил запрет для Airbnb на сдачу в аренду основного жилья Тайным покупателям элитной недвижимости в Великобритании грозит тюрьма
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вторая холодная война официально объявлена385
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»165
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию592
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги111
Тест: Угадайте вора в законе53
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:17
Прохожий бросил кофе в генкосульство США в Петербурге
Происшествия
05:21
Посол Нидерландов рассказала об ответных мерах Москвы
Политика
03:04
Посол Британии рассказал о разговоре в МИД РФ
Политика
00:19
Пынзарь с детьми переехала жить в Турцию
Шоу-бизнес
00:57
В Кремле объяснили созыв сессии ОЗХО
Политика В мире
03:26
Посол Германии прокомментировал визит в МИД
Политика
03:04
Американцы решили игнорировать посла России
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение