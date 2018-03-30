Дженнифер Лопес купила апартаменты в Нью-Йорке за $15,3 млн

372 квадратных метра шикарной квартиры также включают в себя угловую гостиную, барную стойку, а также главную спальню с отдельной гардеробной. Но самая значимая особенность апартаментов — эффектный вид на Центральный парк, сообщает Curbed New York.