Дженнифер Лопес купила апартаменты в Нью-Йорке за $15,3 млн 

372 квадратных метра шикарной квартиры также включают в себя угловую гостиную, барную стойку, а также главную спальню с отдельной гардеробной. Но самая значимая особенность апартаментов — эффектный вид на Центральный парк, сообщает Curbed New York.
Напомним, что недавно певица и актриса выставила на продажу свой пентхаус на Манхэттене за $27 млн А еще чуть раньше продала особняк в Лос-Анджелесе за $10 млн, скинув с первоначальной цены $7 млн Ознакомьтесь с предложениями по продаже жилья в Нью-Йорке.