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Airbnb предоставит данные об арендаторах властям Китая
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Airbnb будет предоставлять данные об арендаторах властям Китая 

РИА Недвижимость 31 минуту назад
Фото: Reuters
Онлайн-сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb будет предоставлять властям Китая информацию о клиентах, бронирующих жилье на территории страны, сообщил сайт BBC.
Переданная властям Китая информация будет включать в себя паспортные данные арендатора и даты бронирования. Информация о сдающих жилье хозяевах с пятницы также будет передаваться властям, как только арендодатели подтвердят бронирование, уточняется в материале BBC.
Онлайн-площадка заявила, что она всего лишь следует местным законам и правилам, как и все остальные компании, работающие в Китае. Компания также сообщила, что уже хранит информацию о бронированиях в стране и может предоставить ее по запросу китайских властей.
По китайским законам гостиницы обязаны предоставлять информацию о постояльцах органам власти и местной полиции. Туристы, размещающиеся в частных домах, также должны регистрироваться в полиции в течение суток после прибытия.
"Информация, которую мы собираем, похожа на информацию, собираемую на протяжении десятилетий в гостиницах Китая", — сказал BBC представитель Airbnb.
В большинстве других стран бронирование жилья в сервисе не требует предоставления паспортных данных.
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