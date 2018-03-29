Airbnb предоставит данные об арендаторах властям Китая

Airbnb будет предоставлять данные об арендаторах властям Китая

Онлайн-сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb будет предоставлять властям Китая информацию о клиентах, бронирующих жилье на территории страны, сообщил сайт BBC.

Переданная властям Китая информация будет включать в себя паспортные данные арендатора и даты бронирования. Информация о сдающих жилье хозяевах с пятницы также будет передаваться властям, как только арендодатели подтвердят бронирование, уточняется в материале BBC.

Онлайн-площадка заявила, что она всего лишь следует местным законам и правилам, как и все остальные компании, работающие в Китае. Компания также сообщила, что уже хранит информацию о бронированиях в стране и может предоставить ее по запросу китайских властей.

По китайским законам гостиницы обязаны предоставлять информацию о постояльцах органам власти и местной полиции. Туристы, размещающиеся в частных домах, также должны регистрироваться в полиции в течение суток после прибытия.

"Информация, которую мы собираем, похожа на информацию, собираемую на протяжении десятилетий в гостиницах Китая", — сказал BBC представитель Airbnb.

В большинстве других стран бронирование жилья в сервисе не требует предоставления паспортных данных.