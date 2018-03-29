В Кизеле семью нашли мертвой в квартире 

Тела пожилой женщины, ее супруга и 50-летнего сына-инвалида нашли в одной из городских квартир. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом: в помещении была установлена водонагревательная колонка, вполне очевидно, что вентиляция была неисправна, пишет «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление СКР.
Точную картину помогут прояснить данные судебно-медицинской экспертизы.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Нижегородской области двое жителей Гордца насмерть отравились угарным газом. Обследование помещений показало, что в квартире газовая плита и колонка эксплуатировались при плотно закрытых окнах. На момент происшествия тяга в дымоходах отсутствовала.