Госдума приняла закон о туристских информационных центрах

МОСКВА , 29 марта. / ТАСС /. Госдума приняла в четверг в третьем, окончательном, чтении законопроект, согласно которому уточняется понятие «туристские информационные центры» и определяются их функции. Разработчиками инициативы выступили депутаты Московской областной думы.

Изменения вносятся в статью 1 федерального закона «Об основах туристской деятельности в РФ». В соответствии с ними «туристский информационный центр — это организация, которая информирует о туристских ресурсах и об объектах туристской индустрии не только физических лиц, но и юридических лиц», говорится в сопроводительных материалах.

Как отмечали разработчики, новый закон «необходим для создания условий, при которых туристские информационные центры станут более эффективным инструментом по продвижению туристских продуктов на внутреннем и мировом туристских рынках».