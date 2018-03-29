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Госдума приняла закон о туристских информационных центрах
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Госдума приняла закон о туристских информационных центрах 

ТАСС 39 минут назад
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в четверг в третьем, окончательном, чтении законопроект, согласно которому уточняется понятие «туристские информационные центры» и определяются их функции. Разработчиками инициативы выступили депутаты Московской областной думы.
Изменения вносятся в статью 1 федерального закона «Об основах туристской деятельности в РФ». В соответствии с ними «туристский информационный центр — это организация, которая информирует о туристских ресурсах и об объектах туристской индустрии не только физических лиц, но и юридических лиц», говорится в сопроводительных материалах.
Как отмечали разработчики, новый закон «необходим для создания условий, при которых туристские информационные центры станут более эффективным инструментом по продвижению туристских продуктов на внутреннем и мировом туристских рынках».
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