Более 2,2 тыс. машиномест создано в крытых парковках в жилых комплексах в Подмосковье с начала года

Более 2,2 тыс. машиномест создано в построенных крытых парковках в составе жилых комплексов Подмосковья с начала года. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона со ссылкой на заместителя председателя правительства Московской области, главу ведомства Максима Фомина.

«С начала текущего года в Московской области введено в эксплуатацию более 70 тыс. кв. м парковок и автостоянок для хранения индивидуального автомобильного транспорта, входящих в состав жилых многоквартирных домов. В общей сложности данные объекты транспортной инфраструктуры рассчитаны на 2 тыс. 240 парковочных мест», — сообщил М. Фомин.

Он пояснил, что речь идет о подземных, закрытых парковках и отдельно стоящих гаражах и автостоянках, пристроенных к жилым домам.

Домодедово, Жуковский, Мытищи, Реутов, По данным пресс-службы, возведенные объекты располагаются в девяти муниципальных образованиях Подмосковья: в городских округах Балашиха Химки , в Красногорском, Ленинском и Одинцовском районах.

В министерстве также отметили, что в целях комплексного развития территорий правительством Московской области были приняты новые региональные нормативы градостроительного проектирования (РНГП), которыми был в том числе увеличен норматив обеспечения парковочными местами до 420 машиномест на 1 тыс. жителей.

«Сегодня градостроительная политика Московской области идет по пути комплексного устойчивого развития территорий (КУРТ), которое предполагает сбалансированное строительство жилых и социальных объектов, таких как образовательные учреждения, медицинские, спортивные и другие. КУРТ также предусматривает обязательное обеспечение новых жилых застроек автостоянками, паркингами, гаражами, для организации хранения автотранспорта, принадлежащего населению, и снижения избыточной парковочной нагрузки на существующую улично-дорожную сеть подмосковных городов», — заключил М. Фомин.