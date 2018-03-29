«Нас обманули при покупке квартир»: жители «Паркового-2» выгоняют строителей с детской площадки

В «Парковом-2» началась подготовка стройплощадки под десятиэтажку. Проект планировки прошёл публичные слушания, и его утвердил глава Челябинска Евгений Тефтелев . Жители микрорайона выступают против стройки и считают, что их обманули при покупке квартир.

Накануне одну из детских площадок в «Парковом-2» рабочие начали обносить забором. На этом месте ООО АПРИ «Флай Пленинг» должно начать строительство дома. Изначально при работе над первой очередью микрорайона их не было. Но летом прошлого года застройщик внёс изменения в проект планировки. По итогам публичных слушаний его отправили на доработку. Но после проект всё же утвердил Евгений Тефтелев.

Две многоэтажки должны появиться рядом с уже построенными домами. Так, рядом с домом № 26 на улице Петра Столыпина новостройку активно возводят с начала этого года. По словам жителей, новый дом находится в 100 метрах от их высотки.

Причём работы там не останавливаются ни днём, ни ночью. Люди обратились с жалобой в городской комитет по архитектуре. Председатель организации Сергей Репринцев ответил людям, что их жалобу перенаправит в полицию, которая проведёт проверку и, если стройка по ночам подтвердится, примет меры к застройщику.

— Мы квартиру покупали с одной планировкой, с хорошими парковками, просторными площадками, а получили в итоге уплотнительную застройку вместо этих обещанных парковок и детских площадок, — рассказала жительница микрорайона Екатерина. — Застройщик утверждает, что доделает район, когда достроит вот эти панельки. Но есть подозрения, что он этого не сделает. Потому что уже есть пример недобросовестности застройщика — первый дом на улице Петра Сумина дольщики ждут полтора года. На пустой территории должен быть детсад на 300 мест. Но застройщик садик уменьшил до 150 мест и сдвинул на большую детскую площадку. А на оставшемся месте планирует поставить две десятиэтажки, в том числе на месте детской площадки у Столыпина, 13.

Жители микрорайона решили выйти на митинг, чтобы с детской площадки сняли ограждение и остановили стройку.

— Соседи, если мы не выйдем все вместе против этой стройки, нам просто построят новые дома, — пишет один из жителей «Паркового-2» в группе микрорайона в соцсети. — Будет ещё куча машин, возвращаясь домой вечером, будете по полчаса крутиться по району, чтобы пристроить свою машину. Дети потеряют несколько площадок. А новые соседи будут смотреть друг другу в окна. Друзья, надо активизироваться. Мы же хотим, чтобы наш район оставался просторным и уютным, и чтобы нам тут было комфортно!

Люди также готовы вновь обращаться с жалобами в разные инстанции, чтобы отстоять микрорайон от застройки.

74.ru отправил в компанию АПРИ «Флай Пленинг» запрос, ответ на него на момент выхода материала не поступил.

В сентябре 2017 года жители «Паркового-2» обратились в суды с исками к застройщику. В первом они оспорили новый проект планировки, по которому должно появиться ещё два дома. Во втором попросили вернуть им часть придомовой территории, где должна начаться стройка. Оба заявления суд не удовлетворил.