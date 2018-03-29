Россияне сдают бабушкины квартиры за бешеные деньги

Заждавшиеся москвичи

Москва, как и следовало ожидать, в охоте за «футбольными» арендаторами является одним из ценовых лидеров: средняя стоимость размещения в столице в период с 14 июня по 15 июля 2018-го — почти 47 тысяч рублей в сутки (данные ЦИАН ). За «однушки» москвичи планируют брать с фанатов по 30 тысяч в день, за «двушки» — более 48 тысяч в сутки. Трех— и четырехкомнатные варианты обойдутся в среднем в 72 тысячи и 136 тысяч соответственно.

Как отмечают аналитики, высокий уровень ставок в Москве обусловлен неоднородной структурой предложения: сдать в аренду свою жилплощадь на время чемпионата мира решили многие владельцы элитного жилья, что привело к росту средних ценовых показателей. Если не учитывать 10 процентов самых дорогих предложений, то средняя стоимость размещения в Москве составит уже около 34 тысяч рублей в день.

«Завышает средний уровень цен в Москве и тот факт, что главный стадион, где будут проходить матчи, — «Лужники» — расположен в самом дорогом муниципалитете города, в Хамовниках, — поясняют в ЦИАН. — Поэтому в районах, соседствующих со стадионом (это собственно Хамовники, Раменки, Пресненский, Гагаринский), средняя ставка аренды квартиры в сутки составляет 75 тысяч рублей. Те, кто планирует жить рядом с другой столичной ареной — стадионом «Спартак» в Тушино — будут выбирать из более дешевых вариантов».

По наблюдениям сотрудников компании «МИЭЛЬ-Аренда», в преддверии чемпионата спрос на съемные квартиры в столице заметно возрос — несмотря на то что до мундиаля еще почти три месяца. «К нам уже стали поступать запросы болельщиков, желающих арендовать жилье в дни его проведения, — утверждают эксперты. — Надо отметить, что и число собственников, готовых сдавать свое жилье на это время, увеличилось. И даже некоторые арендодатели, которые традиционно сдавали свои объекты лишь на долгий срок, решили попробовать в этот период краткосрочную аренду и выставили на рынок свои предложения».

Самые алчные собственники — в сегменте и без того дорогого жилья. В Kalinka Group подсчитали, что ставки аренды дорогих пентхаусов в Москве на период проведения чемпионата мира по футболу взлетели в три раза. По мнению экспертов, они продолжат расти. «Московскому гостиничному фонду, к сожалению, уже нечего предложить гостям, которые обычно останавливаются в президентских люксах», — комментируют в компании. Поэтому фактически верхнего предела стоимости аренды в данный момент нет — просят столько, сколько хотят. Многие супердорогие объекты уже забронированы.

Ненасытная провинция

В региональных центрах нехватка гостиниц ощущается куда сильнее, чем в Москве, и именно поэтому, наверное, впервые в истории столицу сумели обогнать по ставкам аренды жилья два других города — это Саранск и Ростов-на-Дону.

Согласно материалам ЦИАН, в первом средняя стоимость размещения в частных квартирах в июне-июле превысила 73 тысячи рублей в сутки. Саранские «однушки» на время проведения матчей сдаются за 60 тысяч в сутки, «двушки» — за 75 тысяч, трех— и четырехкомнатные квартиры — за 91 тысячу и 123 тысячи в среднем.

Ростов-на-Дону намного дешевле, но все равно дороже, чем Москва: «однушки» здесь предлагаются по ставке 35 тысяч в сутки, «двушки» — за 46 тысяч, многокомнатные квартиры — за 65-114 тысяч рублей. Средняя ставка для жилья всех видов — 48 тысяч в сутки.

Оба города-лидера никогда не являлись заметными туристическими центрами, и немногочисленные номера в местных гостиницах туристы забронировали заранее. Часть были зарезервированы официальными делегациями.

Самые доступные предложения по аренде квартир представлены в обычно недешевом Сочи (9 тысяч рублей в день за квартиру в среднем), Санкт-Петербурге (14 тысяч рублей) и Казани (30 тысяч).

«То, что именно в Сочи, Петербурге и Казани зафиксированы самые низкие ставки аренды на посуточную аренду к чемпионату мира связано с тем, что в этих городах функционирует большее (по сравнению с другими региональными центрами) число гостиниц, гестхаусов, хостелов, — поясняют в ЦИАН. — Конкуренция с традиционными средствами размещения там выше».

Среднесуточная стоимость аренды жилья в региональных центрах, принимающих участие в чемпионате, сейчас находится на уровне 38 тысяч рублей в сутки, подсчитали аналитики. Таким образом, за неделю проживания у стадиона обычному футбольному фанату из числа неместных придется выложить около 263 тысяч рублей.

Ниже среднего уровня будет стоить аренда жилья, помимо Сочи и Петербурга, в Самаре (33 тысячи в сутки) и Калининграде (33,4 тысячи рублей в сутки).

Сильно сэкономить, арендуя жилье на окраинах, не получится: средняя ставка в квартирах в центрах городов составляет 44 тысячи рублей в сутки, за их пределами — 34 тысячи. Разница несущественная, а в Нижнем Новгороде, например, аренда в историческом центре и вовсе дешевле, чем за его пределами (42,5 тысячи и 45 тысяч рублей в сутки соответственно), — стадион, где будут проходить матчи, расположен на противоположном от сердца города берегу Оки.

А на даче все иначе

Рост ставок аренды квартир во время чемпионата будет не столь бурным, как того хотят рантье, уверены некоторые эксперты.

«Многие из них (собственников жилья — прим. «Дома») подумали, что могут сорвать куш на иноземных болельщиках, — отмечают в агентстве недвижимости «Бон Тон». — Кое-какие предложения уже успели шокировать не только потенциальных арендаторов, но и журналистов с блогерами. Не отставали и отели: некоторые из них подняли цены на 400 процентов и больше. Однако запрет Роспотребнадзора на необоснованное увеличение цен в гостиницах и многомиллионные штрафы после проверок несколько умерили аппетиты как отельеров, так и частных рантье».

Аналитики агентства полагают, что в среднем повышение ставок аренды частного жилья составит 75 процентов. То есть, если средняя цена за «однушку» посуточно в Москве составляет 3-5 тысячи рублей, то в дни чемпионата можно ожидать среднюю ставку на уровне 10 тысяч. Это намного лучше, чем 47 тысяч.

Кроме того, указывают эксперты, росту стоимости «футбольной» аренды будет мешать появление на рынке «сезонных» квартир: летом многие жители городов уезжают на дачи, сдавая городское жилье по сниженным ставкам.

«Нельзя также сбрасывать со счетов и конкуренцию со стороны гостиниц, хостелов, Airbnb и подобных сервисов, — подчеркивают в «Бон Тон». — Это профессиональные игроки рынка, которые могут делать качественную рекламу, предлагать дополнительные сервисы — трансфер, бронирование билетов на матчи, экскурсии и скидки».

Рядовым арендодателям с ними придется тягаться — прежде всего, ценой.

Часть фанатского спроса оттянут на себя те же дачи: как сообщили в агентстве «ИНКОМ-Недвижимость», заявки на аренду загородных домов в Подмосковье в период проведения чемпионата уже поступают — в основном от жителей Сибири, Дальнего Востока, Урала и бывших соотечественников, теперь постоянно проживающих за границей.

«Им приятно погостить на родине, одновременно побывать в роли российских дачников и поболеть за спортсменов», — поясняют риелторы.

Ставки аренды загородной недвижимости на фоне внезапно возникшего вокруг нее ажиотажа тоже возросли: по сравнению с показателем годичной давности средняя стоимость найма дач в Московской области увеличилась на 74 процента (до 40 тысяч рублей в месяц), коттеджей — на 35 процентов (до 97 тысяч в месяц), подсчитали в «ИНКОМ»

По статье пойдешь

Роспотребнадзор в преддверии чемпионата мира по футболу проверил ценообразование в более чем 10 тысячах российских отелей и выявил сотни случаев завышения цен на гостиничное обслуживание. В отношении владельцев гостиниц возбудили в общей сложности больше тысячи дел об административных правонарушениях, многих оштрафовали.

Владельцам квартир, сдаваемых в аренду, штрафы за жадность не грозят, но Ростуризм все же ласково попросил их не обдирать футбольных фанатов до нитки. Соответствующая рекомендация содержится в опубликованной ведомством памятке для собственников съемного жилья, которое планируют сдавать в аренду во время чемпионата.

«Обращаем ваше внимание, что необоснованно завышенная цена негативно отражается и на репутации владельца, и на репутации города. Кроме того, завышенная цена — повод не воспользоваться вашим предложением», — отмечается в памятке.

Арендодателей также попросили прибраться в квартирах, оснастить их бытовой техникой, постельным бельем и починить все неисправное оборудование (включая сантехнику, газовые и электросети, водопровод).

И напоследок владельцам, планирующим обогатиться на ЧМ-2018, напомнили о необходимости платить налоги. За неуплату предусмотрены как штраф (статья 119 Налогового кодекса), так и уголовная ответственность (статья 198 Уголовного кодекса).

Понадеяться на то, что факт сдачи жилья в аренду останется неустановленным, можно, но в Москве, например, власти пообещали усилить работу полиции по выявлению съемных квартир. Так что есть смысл отремонтировать стиральную машину, помыть окна и снизить ставку до адекватного уровня: недовольный арендатор — находка для участкового.