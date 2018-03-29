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В Дмитровской больнице оборудована новая рентген-хирургическая операционная
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В Дмитровской больнице оборудована новая рентген-хирургическая операционная 

360tv.ru 57 минут назад
Фото: 360tv.ru
Новая рентген-хирургическая операционная готовится к вводу в эксплуатацию в Дмитровской больнице. На оборудование было выделено 67,4 миллиона рублей, еще 19 миллионов рублей — на ремонт помещения. Об этом рассказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.
Оборудование приобретено в рамках реализации программы «Здравоохранение Подмосковья». Всего на текущий год на закупку медицинского оборудования для учреждений здравоохранения региона было выделено порядка 5 миллиардов рублей.
Одними из самых опасных для человека считаются заболевания сердца, среди них — острый коронарный синдром. Новая операционная позволит оказывать всю необходимую, высокотехнологичную медицинскую помощь больным с острым коронарным синдромом. Лечение будут проходить жители Дмитровского, Талдомского,
Сергиево-Посадского
районов и Дубны. Первые пациенту начнут поступать в операционную уже в апреле
— Дмитрий Марков.
По словам министра, в Московской области за последние пять лет отмечается устойчивая тенденция к снижению смертности от заболеваний системы кровообращения.
Например, в январе 2018 года смертность от болезней системы кровообращения в Подмосковье снизилась на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за первый месяц текущего года от  сердечно-сосудистых
заболеваний умерло на 364 человека меньше, чем в январе 2017 года
— Дмитрий Марков.
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