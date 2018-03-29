В Дмитровской больнице оборудована новая рентген-хирургическая операционная

Дмитрий Марков. Новая рентген-хирургическая операционная готовится к вводу в эксплуатацию в Дмитровской больнице. На оборудование было выделено 67,4 миллиона рублей, еще 19 миллионов рублей — на ремонт помещения. Об этом рассказал министр здравоохранения Московской области

Оборудование приобретено в рамках реализации программы «Здравоохранение Подмосковья». Всего на текущий год на закупку медицинского оборудования для учреждений здравоохранения региона было выделено порядка 5 миллиардов рублей.

Одними из самых опасных для человека считаются заболевания сердца, среди них — острый коронарный синдром. Новая операционная позволит оказывать всю необходимую, высокотехнологичную медицинскую помощь больным с острым коронарным синдромом. Лечение будут проходить жители Дмитровского, Талдомского,

Сергиево-Посадского

районов и Дубны. Первые пациенту начнут поступать в операционную уже в апреле

— Дмитрий Марков.

По словам министра, в Московской области за последние пять лет отмечается устойчивая тенденция к снижению смертности от заболеваний системы кровообращения.

Например, в январе 2018 года смертность от болезней системы кровообращения в Подмосковье снизилась на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за первый месяц текущего года от сердечно-сосудистых

заболеваний умерло на 364 человека меньше, чем в январе 2017 года

— Дмитрий Марков.