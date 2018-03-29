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Россияне стали одалживать на жилье больше и чаще
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Россияне стали одалживать на жилье больше и чаще 

dom.lenta.ru 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Российский рынок ипотеки по итогам февраля 2018-го показал очень высокие темпы роста. Об этом свидетельствуют аналитические материалы «Объединенного кредитного бюро», поступившие в «Дом» в четверг, 29 марта.
По данным бюро, количество новых жилищных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в прошлом месяце, увеличилось в годовом отношении на 65 процентов, денежные объемы кредитования выросли на 78 процентов.
Всего за февраль россиянам было выдано 86,36 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму свыше 168 миллиардов рублей, подсчитали аналитики. Год назад было оформлено 52,46 тысячи кредитов на 94,5 миллиарда рублей.
Средний размер нового ипотечного кредита за год также вырос — на восемь процентов, с 1,8 миллиона до 1,95 миллиона рублей.
По данным ипотечного регулятора «Дом.рф», всего за январь-февраль 2018-го в России было выдано ипотечных кредитов на сумму более 350 миллиардов рублей. Таким образом, в начале года ежемесячные темпы роста объемов жилищного кредитования существенно превысили наблюдаемые с мая 2017-го значения в 40-60 процентов.
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