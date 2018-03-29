Детский сад и школу откроют на улице Александры Монаховой в новой Москве до конца года

Инвестор планирует ввести в эксплуатацию до конца 2018 года детский сад для 150 детей и школу на 1,1 тысячи учеников в новой Москве на улице Александры Монаховой, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Завершение строительства детского сада запланировано на третий 2018 года, школы — на четвертый квартал этого года. Строительство и ввод новых социальных объектов осуществляется в рамках реализации проекта ЖК «Бунинские луга» в поселении Сосенское на улице Александры Монаховой», — сказал председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев

По его словам, осуществление данного проекта позволит увеличить обеспеченность населения новой Москвы объектами социальной сферы.

В целом на территории жилого комплекса «Бунинские луга» инвестором предусмотрено строительство 45 жилых домов, шесть детских садов на 1,67 тысячи мест и трех школ на 3,5 тысячи мест, двух поликлиник на 615 посещений в смену, физкультурно-оздоровительного комплекса, паркингов более чем на 9 тысяч машино-мест, а также объектов инженерной инфраструктуры. В период с 2015 по 2018 годы в эксплуатацию введено 11 многоэтажных жилых домов и детская поликлиника на 140 посещений в смену.

«Во дворах жилого комплекса располагаются детские и спортивные площадки, зоны отдыха, велосипедные дорожки. Для молодежи и любителей спорта есть площадки для воркаута, при этом шумные спортивные площадки для футбола и баскетбола вынесены за периметр дворов. Покрытия дворов выполнены из натуральных материалов», — добавляется в материале.

Кроме того, инвестор проекта ПАО «Группа компаний ПИК» планирует воссоздать во дворах атмосферу широколиственного леса благодаря высадке лип, красных дубов, кленов и черемухи с подлеском из боярышника и яблонь.

На территории ЖК «Бунинские луга» на улице Александры Монаховой в районе дома 97 летом 2017 года была для всех желающих построена детская площадка с водными аттракционами. Площадка сделана в форме знака бесконечности — так создатели хотели передать идею бесконечной игры. Благодаря особой водной системе в теплое время года здесь можно пускать кораблики по ручью и строить плотины.