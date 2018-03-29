Около 300 помещений в течение года выставят на аукционы в Москве со ставкой 4,5 тыс. руб. за 1 кв. м

Около 300 помещений будет выставлено в течении года на аукционы в Москве с начальной ставкой 4,5 тыс. руб. за 1 кв. м. Об этом сообщила пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике.

«Для тех, кто не готов пока приобретать даже малые площади, планируем выставить на аукционы по аренде около 300 помещений в течение этого года с начальной ставкой 4,5 тыс. руб. за 1 кв. м. В этих аукционах смогут участвовать только представители малого бизнеса. В прошлом году эта практика применялась впервые, предприниматели высоко оценили ее и просили продолжить», — сказала вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина , слова которой приводятся в сообщении.

По ее словам, интерес малого бизнеса к нежилым объектам площадью до 50 кв. м по итогам городских аукционов с начала 2018 г. продолжает расти — показатели продаж этого года выше, чем годом ранее. «Спрос на нежилые объекты площадью до 50 „квадратов“ на аукционах Единой торговой площадки Москвы растет. 65% от всего объема продаж нежилой недвижимости, собственником которой выступает столица, приходится на объекты площадью до 50 квадратных метров. В прошлом году доля продаж объектов малой площади составляла 50%. Предприниматели, приобретая у города объекты, уверены в прозрачности процедуры аукциона и чистоте сделки. На приобретенных площадях малый бизнес активно открывает кофейни, салоны красоты, сервисные службы», — сказала Н. Сергунина.

Руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев в свою очередь добавил, что благодаря информированности предпринимателей о возможности приобретения напрямую у города недвижимости конкуренция на аукционах сохраняется на прежнем высоком уровне. «На электронных аукционах этого года реализовано более 30 объектов малой площади с начала 2018 г. В среднем на один лот претендует шесть участников. Этот показатель соответствует аналогичному в 2017 г. Объекты реализованы в восьми округах Москвы, самое большее количество лотов реализовано в САО, ЮЗАО и ЗелАО», — уточнил он.

В качестве самого востребованного лота на аукционе с начала этого года Г. Дегтев назвал помещение площадью 43 кв. м, расположенное на первом этаже жилого дома на Дмитровском шоссе. О своем желании приобрести его заявили 30 участников. Итоговая стоимость объекта превысила начальную цену на 110% и составила 4,5 млн руб.

Нежилой объект площадью 14 кв. м, который расположен на первой линии домов с выходом к Ленинскому проспекту, привлек четыре участника. При этом начальная цена в ходе аукциона выросла на 165% и составила 1,1 млн руб.