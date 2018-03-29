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В Подмосковье определили пять самых популярных городов для турпоездок на весну
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В Подмосковье определили пять самых популярных городов для турпоездок на весну 

РИАМО 29 минут назад
Фото: РИАМО
Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил самые популярные у туристов города Подмосковья для путешествия весной 2018 года, говорится в пресс-службы сервиса.
Рейтинг составлен по результатам анализа броней отелей и домов с 1 марта по 31 апреля 2018 года.
«В топ-5 самых популярных у туристов городов Московской области для весенних поездок входят Сергиев Посад, Коломна, Звенигород, Истра и Яхрома», — говорится в сообщении.
Туристы бронируют жилье в Сергиевом Посаде весной в среднем на две ночи и тратят на проживание 3,2 тысячи рублей в сутки. В Коломне туристы платят 2,3 тысячи рублей в сутки, в Звенигороде — 3,5 тысячи, в Истре за одну ночь можно заплатить 3,5 тысячи, в Яхроме за две ночи уйдет 7 тысяч рублей.
Tvil.ru — это ведущий российский сайт онлайн-бронирования отелей, квартир и домов для путешествий и отдыха.
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