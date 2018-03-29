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В Екатеринбурге ищут строителей нового детсада в Академическом
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В Екатеринбурге ищут строителей нового детсада в Академическом 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
За 173 миллиона.
Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика для строительства детского сада на 250 мест в нулевом планировочном квартале Академического. Аукцион назначен на 2 апреля, сообщает "Уралинформбюро".
Стартовая стоимость торгов — 173,7 миллиона рублей. Львиную долю этой суммы выделит федеральный бюджет (125,9 миллиона), а областной и городской — по 54 и 6 миллионов рублей соответственно.
Согласно техзаданию, размещенному на портале госзакупок, исполнителю предстоит до 19 декабря разработать информационную модель, построить и сдать в эксплуатацию здание высотой до трех этажей и общей площадью 1250 квадратных метров.
Дворовую территорию планируется выложить разноцветной плиткой и бетонной георешеткой. Часть площадки заасфальтируют с нанесением дорожной разметки — для обучения маленьких пешеходов правилам дорожного движения. Входную группу выполнят из антивандальных материалов, а рядом сделают навес для санок и колясок.
Для каждого элемента интерьера (коридоры, спальни, столовая, игровая комната, санузлы, музыкальный и спортивный залы, лестничные клетки) будет разработан отдельный дизайн-проект. Пищеблок оборудуют фильтрами трех степеней очистки с опцией ультрафиолетового излучения.
Горячее водоснабжение здания будет осуществляться от индивидуального теплопункта, при этом температура горячей воды и радиаторов отопления будет управляться как вручную, так и дистанционно. Отдельно прописаны в техзадании параметры систем видеонаблюдения, охраны и пожарной сигнализации, а также оповещения и эвакуации при пожаре.
Ранее, в феврале 2018 года, застройщик самого молодого района Екатеринбурга — АО «РСГ-Академическое» — объявил тендеры на разработку проектов еще двух детских садов в 10 и 26 планировочных кварталах (на 200 и 250 мест). Начальная цена выполнения работ составляет 1,1 и 2,5 миллиона рублей соответственно.
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