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Почти 62 млн руб планируют выплатить юбилярам совместной жизни в Подмосковье в 2018 году
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Почти 62 млн руб планируют выплатить юбилярам совместной жизни в Подмосковье в 2018 году 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
На выплаты супругам — юбилярам совместной жизни в Подмосковье в 2018 году выделили почти 62 миллиона рублей, сообщается на официальном портале правительства Московской области.
«На 2018 год запланированы выплаты юбилярам в общей сложности в 61,7 миллиона рублей», — сказал представитель пресс-службы министерства социального развития Московской области.
Он также добавил, что размер выплаты не одинаков — он увеличивается в зависимости от количества прожитых в браке лет.
«Размер единовременного пособия супругам в связи с юбилеем их совместной жизни составляет: в связи с 50-летием их совместной жизни — 5 тысяч рублей; 55-летием — 6 тысяч рублей; 60-летием — 7 тысяч рублей; 65-летием — 8 тысяч рублей; 70-летием (или более) — 9 тысяч рублей», — отметил представитель пресс-службы.
В соответствии с законом Московской области от 12 января 2006 года №1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области» право на единовременное пособие супругам к юбилеям их совместной жизни распространяется на проживающих в Подмосковье юбиляров в связи с 50-летием, 55-летием, 60-летием, 65-летием, 70-летием (или более) их совместной жизни.
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