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В Белгородской области нашли больше десяти тысяч заброшенных усадеб
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Белгородской области нашли больше десяти тысяч заброшенных усадеб 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Отмечается, что 42% заброшенных усадеб не соответствуют требованиям закона к объектам недвижимости. По этой причине они будут снесены, сообщает Бел.ru. Активней всего такая работа проводится в Красненском и Валуйском районах. Однако ее тормозит нехватка финансов.
«ФедералПресс» напоминает, долги жителей Белгородской области за газ превышают 180 млн рублей. В столице региона проживают 11 тысяч неплательщиков. Их совокупный долг составляет 121,5 млн рублей.
Результат инвентаризации показал, что наиболее проблемные усадьбы те, которые имеют собственников, из-за их халатного отношения к своей недвижимости.
Как правило, долги образуются у безработных.
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