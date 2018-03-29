В Белгородской области нашли больше десяти тысяч заброшенных усадеб

Отмечается, что 42% заброшенных усадеб не соответствуют требованиям закона к объектам недвижимости. По этой причине они будут снесены, сообщает Бел.ru. Активней всего такая работа проводится в Красненском и Валуйском районах. Однако ее тормозит нехватка финансов.

«ФедералПресс» напоминает, долги жителей Белгородской области за газ превышают 180 млн рублей. В столице региона проживают 11 тысяч неплательщиков. Их совокупный долг составляет 121,5 млн рублей.

Результат инвентаризации показал, что наиболее проблемные усадьбы те, которые имеют собственников, из-за их халатного отношения к своей недвижимости.

Как правило, долги образуются у безработных.