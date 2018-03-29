Хайнань и первая в мире опоясывающая остров высокоскоростная кольцевая железная дорога

Хайкоу, 29 марта / Синьхуа / — По итогам 2017 года объем пассажироперевозок по Хайнаньской высокоскоростной железной дороге превысил 25 млн человек.

Первая в мире опоясывающая остров высокоскоростная кольцевая железнодорожная магистраль, которая соединяет между собой почти все знаменитые достопримечательности и основные города островной провинции Хайнань, превратилась в серьезную для нее опору на пути к превращению в курорт мирового уровня.

Как отмечается, строительство этой 653-километровой магистрали, завершившееся к началу 2016 года, позволило Китаю получить ценный опыт в строительстве и эксплуатации высокоскоростных железных дорог в тропических условиях.

Хайкоу, 29 марта /Синьхуа/ — По итогам 2017 года объем пассажироперевозок по Хайнаньской высокоскоростной железной дороге превысил 25 млн человек.

Первая в мире опоясывающая остров высокоскоростная кольцевая железнодорожная магистраль, которая соединяет между собой почти все знаменитые достопримечательности и основные города островной провинции Хайнань, превратилась в серьезную для нее опору на пути к превращению в курорт мирового уровня.

Как отмечается, строительство этой 653-километровой магистрали, завершившееся к началу 2016 года, позволило Китаю получить ценный опыт в строительстве и эксплуатации высокоскоростных железных дорог в тропических условиях.

Хайкоу, 29 марта /Синьхуа/ — По итогам 2017 года объем пассажироперевозок по Хайнаньской высокоскоростной железной дороге превысил 25 млн человек.

Первая в мире опоясывающая остров высокоскоростная кольцевая железнодорожная магистраль, которая соединяет между собой почти все знаменитые достопримечательности и основные города островной провинции Хайнань, превратилась в серьезную для нее опору на пути к превращению в курорт мирового уровня.

Как отмечается, строительство этой 653-километровой магистрали, завершившееся к началу 2016 года, позволило Китаю получить ценный опыт в строительстве и эксплуатации высокоскоростных железных дорог в тропических условиях.

Хайкоу, 29 марта /Синьхуа/ — По итогам 2017 года объем пассажироперевозок по Хайнаньской высокоскоростной железной дороге превысил 25 млн человек.

Первая в мире опоясывающая остров высокоскоростная кольцевая железнодорожная магистраль, которая соединяет между собой почти все знаменитые достопримечательности и основные города островной провинции Хайнань, превратилась в серьезную для нее опору на пути к превращению в курорт мирового уровня.

Как отмечается, строительство этой 653-километровой магистрали, завершившееся к началу 2016 года, позволило Китаю получить ценный опыт в строительстве и эксплуатации высокоскоростных железных дорог в тропических условиях.

Хайкоу, 29 марта /Синьхуа/ — По итогам 2017 года объем пассажироперевозок по Хайнаньской высокоскоростной железной дороге превысил 25 млн человек.

Первая в мире опоясывающая остров высокоскоростная кольцевая железнодорожная магистраль, которая соединяет между собой почти все знаменитые достопримечательности и основные города островной провинции Хайнань, превратилась в серьезную для нее опору на пути к превращению в курорт мирового уровня.

Как отмечается, строительство этой 653-километровой магистрали, завершившееся к началу 2016 года, позволило Китаю получить ценный опыт в строительстве и эксплуатации высокоскоростных железных дорог в тропических условиях.

Хайкоу, 29 марта /Синьхуа/ — По итогам 2017 года объем пассажироперевозок по Хайнаньской высокоскоростной железной дороге превысил 25 млн человек.

Первая в мире опоясывающая остров высокоскоростная кольцевая железнодорожная магистраль, которая соединяет между собой почти все знаменитые достопримечательности и основные города островной провинции Хайнань, превратилась в серьезную для нее опору на пути к превращению в курорт мирового уровня.

Как отмечается, строительство этой 653-километровой магистрали, завершившееся к началу 2016 года, позволило Китаю получить ценный опыт в строительстве и эксплуатации высокоскоростных железных дорог в тропических условиях.

Хайкоу, 29 марта /Синьхуа/ — По итогам 2017 года объем пассажироперевозок по Хайнаньской высокоскоростной железной дороге превысил 25 млн человек.

Первая в мире опоясывающая остров высокоскоростная кольцевая железнодорожная магистраль, которая соединяет между собой почти все знаменитые достопримечательности и основные города островной провинции Хайнань, превратилась в серьезную для нее опору на пути к превращению в курорт мирового уровня.

Как отмечается, строительство этой 653-километровой магистрали, завершившееся к началу 2016 года, позволило Китаю получить ценный опыт в строительстве и эксплуатации высокоскоростных железных дорог в тропических условиях.

Хайкоу, 29 марта /Синьхуа/ — По итогам 2017 года объем пассажироперевозок по Хайнаньской высокоскоростной железной дороге превысил 25 млн человек.

Первая в мире опоясывающая остров высокоскоростная кольцевая железнодорожная магистраль, которая соединяет между собой почти все знаменитые достопримечательности и основные города островной провинции Хайнань, превратилась в серьезную для нее опору на пути к превращению в курорт мирового уровня.

Как отмечается, строительство этой 653-километровой магистрали, завершившееся к началу 2016 года, позволило Китаю получить ценный опыт в строительстве и эксплуатации высокоскоростных железных дорог в тропических условиях.

Хайкоу, 29 марта /Синьхуа/ — По итогам 2017 года объем пассажироперевозок по Хайнаньской высокоскоростной железной дороге превысил 25 млн человек.

Первая в мире опоясывающая остров высокоскоростная кольцевая железнодорожная магистраль, которая соединяет между собой почти все знаменитые достопримечательности и основные города островной провинции Хайнань, превратилась в серьезную для нее опору на пути к превращению в курорт мирового уровня.

Как отмечается, строительство этой 653-километровой магистрали, завершившееся к началу 2016 года, позволило Китаю получить ценный опыт в строительстве и эксплуатации высокоскоростных железных дорог в тропических условиях.

Хайкоу, 29 марта /Синьхуа/ — По итогам 2017 года объем пассажироперевозок по Хайнаньской высокоскоростной железной дороге превысил 25 млн человек.

Первая в мире опоясывающая остров высокоскоростная кольцевая железнодорожная магистраль, которая соединяет между собой почти все знаменитые достопримечательности и основные города островной провинции Хайнань, превратилась в серьезную для нее опору на пути к превращению в курорт мирового уровня.

Как отмечается, строительство этой 653-километровой магистрали, завершившееся к началу 2016 года, позволило Китаю получить ценный опыт в строительстве и эксплуатации высокоскоростных железных дорог в тропических условиях.