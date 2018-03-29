Беспризорники с жильём. Даже с квартирами жизнь сирот не меняется

Как минимум раз в три месяца в средствах массовой информации мелькают сюжеты о счастливых молодых людях, которым от имени государства вручают ключи от новых квартир. Если выражаться казённым языком, все счастливчики — люди из числа детей-сирот, которым по достижении 18 лет, в случае проблем с жильём, квадратные метры обязано предоставить государство.

Примерно с такой же регулярностью СМИ сообщают о том, что с этими квартирами происходит в дальнейшем. И взору предстаёт неприглядная картина: выбитые окна и двери, немыслимые долги за услуги ЖКХ. И вот депутаты и чиновники за многие годы впервые попытались честно поговорить о том, что же происходит в Иркутской области с предоставлением квартир бывшим сиротам из детдомов и приютов. На встречу даже пригласили двоих из них: Михаила Медникова и Галину Антонову. На двоих у них 20 лет стояния в очередях в ожидании жилья. Встреча «в верхах» прошла 26 марта.

А она всё не уменьшается

Войны, тьфу, тьфу, у нас нет, тем не менее 80% нынешних сирот — так называемые социальные сироты. Или мама, или папа у них есть, а то и оба. Однако на квартирный вопрос это мало влияет. Большинство горе-родителей жильё не сохраняет, и это становится проблемой государства. Первый раз ребёнок попадает в список на приобретение жилья, как только ему исполняется 14 лет, — как тот, кто «подлежит обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Иркутской области». В 18 лет он попадает в очередь уже как «приобрётший право на получение жилого помещения».

Ангарск, Нижнеудинск и Братск. Как рассказала заместитель начальника управления опеки и попечительства минсоцразвития Иркутской области Мария Симакова , на начало года приобрели право на жильё 9 тыс. 205 человек. Ещё четыре тысячи подрастает. В среднем в год в жилищную очередь включается 1,5 тыс. человек, а выбывает из неё 800. Таким образом, с 2013 года численность детей-сирот, включённых в список, увеличилась на 3 тыс. человек. На первом месте по приросту находится Иркутск , далее идут Тайшет

«Спросите меня, где я сейчас живу, и я скажу: «Нигде». В очереди стою с 2004 года. Закончил ПТУ и вынужден работать по ночам, потому что ночевать негде. А днём отсыпаюсь у друзей. Сейчас я в этой очереди — 45-й», — довольно остро отреагировал на эту информацию Михаил Медников.

Проблема с очередностью острая, этого не отрицал никто, хотя в Иркутской области уже два года подряд (и нынешний год не будет исключением) на все сто выполняются планы по вводу и предоставлению жилья для данной категории граждан. Отвечает за это министерство имущественных отношений, и, по словам министра Владислава Сухорученко, на 2018 год на это предусмотрено в общей сложности 740 млн рублей — по 370 млн рублей из областного и федерального бюджетов.

«В прошлом году мы обеспечили жильём 756 человек, и это 101,4% к плану. А если говорить в общем, то с 2013-го по 2017-й годы по всей Иркутской области было предоставлено 3180 жилых помещений», — отрапортовал министр.

«А что вы хотите? Трудности с предоставлением жилья у нас будут ещё не один год. Это мы сейчас бодро строим, а ведь проблема копились не то что годами, а десятилетиями», — заметил министр социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов

С дверями на выход

Самый ужас и даже кошмар для всех чиновников, причастных к сиротским квартирам, начнётся в этом году. Причём, как заметил Владимир Родионов, за этот период мы только потренируемся. Истинные проблемы появятся через год.

Дело в том, что, начиная с 2013 года, жильё детям-сиротам предоставлялось на условиях социального найма сроком на пять лет. За эти пять лет владелец квартиры должен был зарекомендовать себя ответственным квартиросъёмщиком, готовым стать таким же ответственным собственником жилья. К сожалению, далеко не все новосёлы справляются с бременем ответственности за свои квадратные метры, а многие откровенно не хотят этого делать.

В этом году к приватизации готовятся первые 17 человек. В будущем году их уже около тысячи. Многие ли из них готовы стать собственниками? Вопрос риторический, потому что ни для кого не секрет, в каком состоянии уже через полгода оказывается большинство этих квартир. Те, кому повезло получить квартиру, на зависть всем, кто ютится в съёмном жилье или десятилетиями выплачивает ипотеку, выносят из своего дома всё, что можно вынести: радиаторы, двери, даже пластиковые окна. Причём не только в подъездах, но и у себя в квартире.

Кроме того, по информации чиновников, только на 1 декабря 2017 года задолженность по оплате ЖКХ в домах, где живут повзрослевшие воспитанники социальных учреждений, составляла 15 млн рублей, а уже год прошёл. Ни одна управляющая компания не хочет брать в обслуживание дома, которые заселены бывшими сиротами. И если в ближайшее время не будет придуман какой-то чудо-рецепт, как сохранить то, что уже построили, то и в своих квартирах они будут вести себя так, как привыкли жить: ни за что не отвечая, и ни перед кем не желая нести ответственность.

Обратная сторона медали

У жилья для сирот существует и обратная сторона медали — некачественное строительство. Новосёлы, заехав в такие квартиры, через некоторое время начинают жаловаться на то, что жить в них невозможно из-за сырости на окнах и стенах, трещин, повышенной влажности, плохо работающей вентиляции. Напомним, что такие строительные дефекты в квартирах детей-сирот были выявлены в 2016 году в Малой Топке, Кутулике, Хомутово, Ангарске.

А в Тайшете в прошлом году после многочисленных жалоб жильцов на невыносимые условия жизни в новом трёхэтажном доме, в который заселили сирот, следователи возбудили уголовное дело по превышению чиновниками администрации города своих должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ).

Кроме этого, бывает и так, что дома, которые предназначены для них, строят в чистом поле (особенно в сельских поселениях), где нет ни коммунальной инфраструктуры, ни дорог, ни детсадов, ни школ.

Не заселяйте в «сиротский» дом Галина Антонова, бывшая воспитанница детского дома:

«Единственный для меня положительный момент в этой встрече, так это то, что в 2018 году в Иркутске будет сдано 290 квартир для таких, как я. У меня 76-я очередь, поэтому есть все шансы, что в будущем году я всё же справлю новоселье.

От того, что происходит с большинством уже предоставленных квартир, просто становится не по себе. Но мы с Мишей входим как раз в эти немногочисленные проценты нормальных квартиросъёмщиков. Только, пожалуйста, не заселяйте нас в дом, где живут одни сироты. Мы не хотим такой жизни».

Кстати

В ближайшее время в областной закон «О порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в Иркутской области» должны быть внесены изменения. Во-первых, будет одна очередь для нуждающихся.

Сейчас дети до 18 лет стоят в очереди по линии министерства социального развития, опеки и попечительства, после 18-ти в министерстве имущественных отношений. Это создаёт путаницу и ненужные бюрократические барьеры.

Во-вторых, все нуждающиеся будут иметь право получать жильё не только по месту регистрации, но и в пределах того района, где человек зарегистрирован. К примеру, не только в посёлке Маркова, но и во всём Иркутском районе, не только в деревне Хадай Баяндаевского района, но и в любом населённом пункте района. Огромной проблемой остаются вопросы дальнейшего содержания этого жилья. Если в ближайшее время мы не найдём механизма решения, то в дальнейшем нам придётся изыскивать средства для приведения этого жилья в порядок.

Комментарий

Глава Уриковского муниципального образования Иркутского района Андрей Побережный:

«Я всегда считал и считаю, что строительство в муниципалитете — это благо, поэтому мы с удовольствием начали строить жильё для сирот и построили два дома на 27 и 24 квартиры.

Что получили в итоге? Пропорции такие: 80% на 20%. Есть замечательные ребята, которые следят за порядком, всё вовремя оплачивают, работают. В общем, стремятся к достойной жизни, и свое жильё для них большое подспорье. Но таких только 20%. И как им жить в таком окружении?»