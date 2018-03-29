БТА‑банк ищет нового партнера для строительства ТЦ «Павелецкий пассаж» в Москве 

Компания AFI Development Льва Леваева может стать одним из партнеров казахстанского БТА-банка по строительству нового торгового центра около Павелецкого вокзала в центре Москвы, ориентировочная стоимость объекта оценивается в 15 миллиардов рублей, пишет в четверг газета «Коммерсант».
«Партнером компании «Лэджи» — «дочки» БТА-банка Кенеса Ракишева — по строительству торгцентра «Павелецкий пассаж» на площади одноименного вокзала в центре Москвы может стать AFI Development, рассказал источник «Ъ», знакомый с подготовкой проекта», — говорится в статье.
Как пишет издание, в БТА-банке подтвердили, что ведутся соответствующие переговоры, но раскрывать детали отказались. При этом гендиректор AFI Development Марк Гройсман утверждает, что компания не состоит в переговорах с БТА-банком.
«В начале 2018 года «Лэджи» сообщала, что БТА-банк принял решение не продавать проект, но для его завершения может быть привлечен соинвестор, как говорилось в сообщении девелопера, «обладающий компетенциями в управлении аналогичными объектами и создании концепций торгцентров в Москве». В БТА-банке уточнили, что ведут переговоры со многими потенциальными партнерами. Среди претендентов на участие в строительстве — «ТПС Недвижимость», контролируемая Игорем Ротенбергом, Александром Пономаренко и Александром Скоробогатько», — подчеркивается в материале.
По данным газеты, «Лэджи» владеет правами аренды 2,7 гектара на площади Павелецкого вокзала. Компания выкупила их два года назад. Строительство подземного торгового центра на Павелецкой площади начала группа «Евразия» Мухтара Аблязова, который на тот момент также являлся основным акционером БТА-банка. В 2009 году проект был заморожен. После этого площадка длительное время была предметом судебных разбирательств между бывшим собственником, кредиторами, среди которых был БТА-банк, и мэрией Москвы.
«К тому моменту, когда БТА-банк, находившийся уже под контролем Кенеса Ракишева, снял все претензии, площадь будущего объекта снизилась с 122 тысяч квадратных метров до 73 тысяч квадратных метров. Сейчас «Лэджи» оформляет документы, необходимые для начала строительных работ, на стройплощадку планируется выйти в конце 2018 года, завершить проект — к концу 2021 года», — уточняет издание.
Как отмечается в статье, у AFI Development (основной владелец Лев Леваев, портфель недвижимости в стадии разработки и строительства 1,3 миллиона квадратных метров) есть опыт строительства и управления торгцентрами с подземной частью. В портфеле компании — торгово-развлекательный центр «Афимолл» в «Москва-Сити». Кроме того, у AFI был опыт проектирования полностью подземного торгового центра в районе Тверской Заставы рядом со станцией метро «Белорусская», но объект так и не был построен, девелопер передал площадку городу.