БТА‑банк ищет нового партнера для строительства ТЦ «Павелецкий пассаж» в Москве

Компания AFI Development Льва Леваева может стать одним из партнеров казахстанского БТА-банка по строительству нового торгового центра около Павелецкого вокзала в центре Москвы , ориентировочная стоимость объекта оценивается в 15 миллиардов рублей, пишет в четверг газета «Коммерсант»

«Партнером компании «Лэджи» — «дочки» БТА-банка Кенеса Ракишева — по строительству торгцентра «Павелецкий пассаж» на площади одноименного вокзала в центре Москвы может стать AFI Development, рассказал источник «Ъ», знакомый с подготовкой проекта», — говорится в статье.

Как пишет издание, в БТА-банке подтвердили, что ведутся соответствующие переговоры, но раскрывать детали отказались. При этом гендиректор AFI Development Марк Гройсман утверждает, что компания не состоит в переговорах с БТА-банком.

Александром Пономаренко и «В начале 2018 года «Лэджи» сообщала, что БТА-банк принял решение не продавать проект, но для его завершения может быть привлечен соинвестор, как говорилось в сообщении девелопера, «обладающий компетенциями в управлении аналогичными объектами и создании концепций торгцентров в Москве». В БТА-банке уточнили, что ведут переговоры со многими потенциальными партнерами. Среди претендентов на участие в строительстве — «ТПС Недвижимость», контролируемая Игорем Ротенбергом Александром Скоробогатько », — подчеркивается в материале.

По данным газеты, «Лэджи» владеет правами аренды 2,7 гектара на площади Павелецкого вокзала. Компания выкупила их два года назад. Строительство подземного торгового центра на Павелецкой площади начала группа «Евразия» Мухтара Аблязова , который на тот момент также являлся основным акционером БТА-банка. В 2009 году проект был заморожен. После этого площадка длительное время была предметом судебных разбирательств между бывшим собственником, кредиторами, среди которых был БТА-банк, и мэрией Москвы

«К тому моменту, когда БТА-банк, находившийся уже под контролем Кенеса Ракишева, снял все претензии, площадь будущего объекта снизилась с 122 тысяч квадратных метров до 73 тысяч квадратных метров. Сейчас «Лэджи» оформляет документы, необходимые для начала строительных работ, на стройплощадку планируется выйти в конце 2018 года, завершить проект — к концу 2021 года», — уточняет издание.

Как отмечается в статье, у AFI Development (основной владелец Лев Леваев, портфель недвижимости в стадии разработки и строительства 1,3 миллиона квадратных метров) есть опыт строительства и управления торгцентрами с подземной частью. В портфеле компании — торгово-развлекательный центр «Афимолл» в «Москва-Сити». Кроме того, у AFI был опыт проектирования полностью подземного торгового центра в районе Тверской Заставы рядом со станцией метро «Белорусская», но объект так и не был построен, девелопер передал площадку городу.