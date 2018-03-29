AFI может войти в проект строительства ТЦ у Павелецкого вокзала 

МОСКВА, 29 мар — РИА Недвижимость. AFI Development может стать одним из партнеров казахстанского БТА-банка по строительству у Павелецкого вокзала в Москве торгового центра за 15 миллиардов рублей, сообщила в четверг газета «Коммерсант».
О том, что партнером компании «Лэджи» ("дочки" БТА-банка) по строительству торгового центра «Павелецкий пассаж» может стать AFI Development, рассказал изданию источник, знакомый с подготовкой проекта. В банке газете подтвердили, что ведутся переговоры, но раскрывать детали отказались. Гендиректор AFI Марк Гройсман заявил изданию, что компания не ведет переговоры с БТА-банком.
В БТА-банке изданию уточнили, что ведут переговоры со несколькими потенциальными партнерами. Например, среди претендентов на участие в строительстве — «ТПС недвижимость», контролируемая Игорем Ротенбергом, Александром Пономаренко и Александром Скоробогатько Также банк рассматривает возможность привлечения fee-девелопера.
Строительство подземного ТЦ на Павелецкой площади в 2007 году начало ОАО «Павелецкая», принадлежащее группе «Евразия» экс-владельца БТА-банка Мухтара Аблязова. Тогда планировалось построить 122 тысячи «квадратов». В 2009 году проект была заморожен. Площадка (2,7 гектара) стала предметом судебных разбирательств между Аблязовым, кредиторами и столичной мэрией. В 2016 году недострой приобрела «Лэджи», которая намерена открыть торговый центр «Павелецкий пассаж» площадью 73 тысячи квадратных метров в конце 2021 года.
У AFI Development, принадлежащей израильскому бизнесмену Льву Леваеву, есть опыт строительства и управления торговыми центрами с подземной частью, напоминает газета. В портфеле компании — торговый центр «Афимолл» на 283 тысячи «квадратов» в «Москва-Сити».