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Выборг попал в весенний топ-5 самых популярных туристических городов Ленобласти
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Выборг попал в весенний топ-5 самых популярных туристических городов Ленобласти 

Ivyborg.ru 25 минут назад
Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил самые популярные у туристов города Ленинградской области весной 2018 года.
Рейтинг составлен по результатам анализа броней отелей и домов с 1 марта по 30 апреля 2018 года.
В топ-5 самых популярных у туристов городов Ленинградской области для весенних поездок входят Выборг, Гатчина, Луга, Новая Ладога и Ломоносов.
По данным Tvil.ru, туристы бронируют жилье в Выборге весной в среднем на 1,5 ночи и тратят на проживание 3,5 тысяч рублей в сутки.
Среди поселков чаще всего туристы весной бронируют жилье в Токсово (3,7 тысяч рублей в сутки/ 2 ночи), Коробицыно (3,6 тысяч рублей/ 1 ночь) и в поселке Дружная Горка (3,4 тысячи рублей/ 3 ночи).
Топ-5 городов Ленобласти, популярных у туристов весной:
Выборг — 3,5 тысячи рублей в сутки/ 1,5 ночи *
Гатчина — 3,8 тысяч рублей в сутки/ 2 ночи
Луга — 4,2 тысячи рублей/ 2 ночи
Новая Ладога — 4,1 тысячи рублей/ 1 ночь
Ломоносов — 4 тысячи рублей/ 2 ночи
* Средняя плата за проживание в сутки/ среднее число забронированных ночей
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