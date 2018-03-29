Выборг попал в весенний топ-5 самых популярных туристических городов Ленобласти

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил самые популярные у туристов города Ленинградской области весной 2018 года.

Рейтинг составлен по результатам анализа броней отелей и домов с 1 марта по 30 апреля 2018 года.

В топ-5 самых популярных у туристов городов Ленинградской области для весенних поездок входят Выборг Гатчина , Луга, Новая Ладога и Ломоносов

По данным Tvil.ru, туристы бронируют жилье в Выборге весной в среднем на 1,5 ночи и тратят на проживание 3,5 тысяч рублей в сутки.

Среди поселков чаще всего туристы весной бронируют жилье в Токсово (3,7 тысяч рублей в сутки/ 2 ночи), Коробицыно (3,6 тысяч рублей/ 1 ночь) и в поселке Дружная Горка (3,4 тысячи рублей/ 3 ночи).

Топ-5 городов Ленобласти, популярных у туристов весной:

Выборг — 3,5 тысячи рублей в сутки/ 1,5 ночи *

Гатчина — 3,8 тысяч рублей в сутки/ 2 ночи

Луга — 4,2 тысячи рублей/ 2 ночи

Новая Ладога — 4,1 тысячи рублей/ 1 ночь

Ломоносов — 4 тысячи рублей/ 2 ночи

* Средняя плата за проживание в сутки/ среднее число забронированных ночей