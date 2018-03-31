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В Орловской области задолженность по зарплате составляет 41,7 млн рублей
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В Орловской области задолженность по зарплате составляет 41,7 млн рублей 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Вопрос о состоянии задолженности по заработной плате в организациях Орловской области области и принимаемых мерах по ее ликвидации обсудили накануне, 30 марта, в региональном правительстве.
В заседании Областной комиссии по регулированию социально-трудовых отношений принял участие зампред правительства по промышленности, торговле, труду и занятости Игорь Козин, начальник областного Управления труда и занятости Анатолий Майоров и председатель Федерации профсоюзов области Николай Меркулов, представители работодателей и общественных организаций.
По информации Орелстата на 1 марта 2018 года просроченная задолженность по заработной плате на 1 марта 2018 года снизилась на 18,3 млн рублей и составляет 41,7 млн рублей.
Должниками перед работниками являются: ЗАО «Дормаш» — 35,2 млн рублей, ДООО «Орловский КСК» ОАО «Орелагропромстрой» — 6,5 млн рублей. Численность работников, перед которыми имеется задолженность по оплате труда, составляет 534 человека.
В минувшем году Государственная инспекция труда выявила около 640 нарушений законодательства по оплате труда. К административной ответственности привлечено 122 должностных лица и индивидуальных предпринимателя, а также 65 юридических лиц, на общую сумму 3,6 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Сообщение В Орловской области задолженность по зарплате составляет 41,7 млн рублей появились сначала на РИА 57.
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