Парламент Киргизии снял запрет на почасовые гостиницы в квартирах

Киргизстанцы через социальные сети обращаются к президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову с просьбой не подписывать принятый парламентом закон, снимающий запрет на почасовые и посуточные гостиницы в квартирах многоэтажных домов.

Делать это не разрешает Жилищный кодекс республики. В нем, в частности, сказано: «Запрещается предоставление, передача жилых помещений в многоквартирных домах в целях промышленного характера, использование их в качестве мест торговли, для размещения организаций сферы обслуживания, в том числе гостиниц, а также в любых других целях, кроме проживания».

Общественность возмутил даже не тот факт, что парламентарии, приняв закон, по сути нарушили кодекс, который является основополагающим документом в жилищно-бытовой сфере страны, а непоследовательность народных избранников. Дело в том, что в 2016 году депутаты ввели административное наказание за сдачу квартир под почасовые и посуточные гостиницы. В результате данное правонарушение влечет сегодня наложение штрафа на их владельцев: граждан — в сумме 7000 сомов, должностных и юридических лиц — 9000 и 70000 сомов соответственно.

Законодатели пошли на такой шаг после многочисленных обращений недовольных жителей столичных многоэтажек. Они просили разобраться с владельцами квартир, сдающими принадлежащее им жилье под гостиницы на несколько часов в сутки. Возмущенные люди небезосновательно подозревали, что арендуют апартаменты в основном девушки легкого поведения и их клиенты — для шумного отдыха «на полную катушку».

Хуже всего, по словам соседей, то, что прекратить безобразие никак не удавалось. Хозяева многочисленным жалобам значения не придавали, даже угрожали в ответ. Вызовы нарядов милиции ни к чему не приводили — стражей порядка просто не пускали в квартиры, а ломать входные двери они отказывались.

По словам парламентария от фракции СДПК Кожобека Рыспаева, введенные штрафы должны были изменить в лучшую сторону ситуацию в сфере краткосрочной аренды жилья, особенно в Бишкеке . Изменили ли? Мгновенного эффекта, надо признать, они не дали. Об этом писала и "Российская газета" ("Парочки всегда найдут место" — «РГ» N7177 (11) от 19 января 2017 года). Но в министерстве внутренних дел Киргизии полагают, что нововведение начало действовать в полную силу только сейчас. По данным замглавы МВД Курсана Асанова, в 2017 году за незаконную посуточную сдачу квартир взыскано более 500 тысяч сомов. И жалоб, как отметили в ведомстве, стало ощутимо меньше.

Но почему же решили через год вновь внести изменения? Причина, как сказал парламентарий Алтынбек Жунус уулу, в необходимости помочь киргизстанцам получать прибыль от использования своих жилых помещений в многоквартирном доме в качестве гостиниц. «Многие в регионах зарабатывают себе на жизнь посредством предоставления такой услуги иностранным гражданам», — отметил он.

— Поступают просьбы от жителей Каракола (один из курортных городов в Иссык-Кульской области). Там туристы бывают и летом и зимой. Каракольцы предлагают разрешить в их регионе сдавать квартиры под гостиницы в многоэтажках. Они будут получать патенты, платить налоги, в Соцфонд отчисления делать, — сообщил депутат парламента Киргизии Дастан Бекешев.

В принципе, по мнению экспертов, снятие запрета могло бы и не вызвать такой общественный резонанс, если бы инициатива касалась только так называемых туристических зон страны. Например, Иссык-Кульской области или населенных пунктов, расположенных рядом с крупными горнолыжными базами. Парламентарии изначально и собирались снять запрет на сдачу квартир только на таких территориях и предлагали обязать правительство составить их список. Но затем они решили распространить действие нового закона на всю Киргизию.

Таким образом, согласно принятым депутатами поправкам в Жилищный кодекс и Кодекс об административной ответственности, в республике не запрещается использование жилых помещений в многоквартирных домах в качестве гостиниц.

Стоит отметить, что парламентарии также изменили причину, по которой будет оштрафован владелец жилья. Если раньше он мог быть наказан только за сам факт предоставления своего жилья, то теперь необходимо доказать, что его действия повлекли «нарушение общественного порядка, прав и законных интересов других лиц». При этом владельца сначала письменно предупредят, а если это не поможет, то последует наказание в виде штрафа IV категории. Для граждан он составляет 7,5 тысячи сомов, для юридических лиц — 23 тысячи.

Впрочем, эти поправки вступят в законную силу только после их подписания президентом Сооронбаем Жээнбековым. И на то, что этого не произойдет, надеются не только киргизстанцы, у которых за стеной не так давно творилось черт знает что, но и те парламентарии, которые не согласны со своими коллегами. Например, все тот же Кожобек Рыспаев.

— Я надеюсь, что глава государства не станет подписывать поправки, предполагающие штраф за нарушение общественного порядка при сдаче квартир. Из законодательства убрали слово «гостиницы». Это приведет к неразберихе, всех подряд в них будут пускать. Люди и так жалуются: в доме в десяти квартирах добросовестные жильцы, и столько же квартир сдают, в которых пьянствуют, дебоширят. Можно было хотя бы сделать исключение для Бишкека. Это столица, гостиниц в ней и так достаточно, — подчеркнул парламентарий.

Тем временем

Депутаты парламента КР уже не в первый раз идут на попятную, когда речь заходит о принятых ими законах. Наиболее заметным и обсуждаемым в обществе стало утверждение трех новых госпособий: единовременной выплаты (суйунчу) при рождении ребенка, детям от рождения до трех лет, семьям, имеющим троих и более детей в возрасте от трех и до 16 лет (начиная с третьего ребенка). Получать деньги нуждающиеся должны были с первого января 2018 года.

Но очень быстро выяснилось, что новый порядок выплат вообще лишает пособий несколько десятков тысяч детей. Кроме того, семьи, до изменений получавшие по 800 сомов на каждого ребенка, теперь будут получать по 500 и только на третьего ребенка.

Правительству и парламентариям пришлось в срочном порядке провести работу над ошибками. Пока остановились на таком варианте: единовременная выплата при рождении ребенка, ежемесячное пособие нуждающимся семьям, имеющим детей до 16 лет, размер фиксированный — 810 сомов, ежемесячное пособие лицам, не имеющим права на пенсионное обеспечение.

Кстати

Использование жилых помещений в многоквартирном доме в качестве гостиниц запрещено не только Жилищным кодексом республики, но и судом, по крайней мере в одной многоэтажке, расположенной в столичном микрорайоне «Восток-5». Больше 10 лет жильцы дома безуспешно пытались отстоять свое право на спокойную жизнь. Они неоднократно обращались за помощью и в милицию, и в госорганы, но безрезультатно. Люди просили разобраться с теми владельцами квартир, которые сдавали принадлежащее им жилье под гостиницы на несколько часов в сутки.

Дело сдвинулось с мертвой точки только после того, как было написано письмо президенту Киргизии. В мэрии столицы создали межведомственную комиссию. Затем администрация Свердловского района Бишкека обратилась с исковым заявлением в межрайонный суд. «Мы просили запретить эксплуатировать жилые помещения в качестве гостиничных номеров, как того требует Жилищный кодекс. Кроме того, такая эксплуатация негативно влияла на благоприятное проживание других жителей дома», — сообщили юристы райадминистрации корреспонденту «РГ».

Суд удовлетворил требования в полном объеме.