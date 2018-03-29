Аналитики нашли самую маленькую квартиру Тюмени в центре города 

Эксперты портала по выбору недвижимости N1.RU составили топ-5 самых маленьких отдельных квартир, выставленных на продажу в Тюмени. Самая маленькая квартира продается в центральной части города. Её площадь всего 11,3 «квадратов», цена — 800 тысяч рублей. Судя по тексту объявлению, микроквартира была переделана из служебного помещения. Жилье примерно такого же размера, но в районе КПД стоит заметно дешевле — 659 тысяч рублей, а в Тарманах — 625 тысяч. Замыкает топ самых маленьких квартир малосемейка на Московском проспекте за 650 тысяч с черновой отделкой. По данным аналитиков, все квартиры рейтинга находятся в жилых домах старого фонда. Площадь самых маленьких студий в новых домах начинается от 17-18 квадратных метров. — Самым маленьким квартирам Тюмени не удалось побить рекорд знаменитых квартир в Новосибирске площадью 8 «квадратов», о которых несколько лет назад написал известный блогер Илья Варламов. Это жилье предприимчивые сибиряки сделали из отдельных подсобных помещений, которые застройщик продавал под кладовки. Их цена — около 500 тысяч, — рассказала руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва По данным N1.RU, средний размер квартир, выставленных на продажу, как на вторичном рынке Тюмени составляет 55 «квадратов», а в новостройках — 50 квадратных метров. Публикуем топ-5 самых маленьких квартир Тюмени:
Ccылка на объект
Площадь/кв.м.
Цена/руб.
Район
https://tumen. n1.ru/view/25163424/
11,3 800 000 Центральный
https://tumen. n1.ru/view/24518987/
12 659 000 Ленинский
https://tumen. n1.ru/view/22330243/
12 640 000 Ленинский
https://tumen. n1.ru/view/22330330/
12,3 940 000 Центральный
https://tumen. n1.ru/view/24817664/
12,4 650 000 Калининский