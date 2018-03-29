В Петрозаводске захотели переселить людей из квартиры в коммуналку

Корреспондент «РГ» побывала в этом доме. На первом этаже окна забиты фанерой, там уже никого нет. А рядом подоконники заставлены многочисленными цветочными горшками. Хозяйка Евгения Тихоновская пригласила в свою двухкомнатную квартиру. Из кухни доносятся запахи еды, работает стиральная машина. Но в прихожей — многочисленные коробки.

— Собираюсь часть вещей отвезти к маме, — рассказывает Евгения. — Уже цветы отправила. Без решения суда нас не имеют права выселить. Суд же будет только в конце месяца.

— А другого жилья не предлагают?

— Предлагают. Комнату в общежитии площадью 16 метров. А у меня два сына. Поехала смотреть жилье в микрорайоне Ключевая. Была просто шокирована. Дверь в комнату на первом этаже в общежитии закрыта на большой амбарный замок. У меня дверь в сарае лучше. Но мало того, что комната в ужасном состоянии, — там нет ни кухни, ни туалета. Надо ходить на второй этаж общежития. Почему я с сыновьями должна жить в таких условиях, имея в собственности двухкомнатную квартиру?

Кстати, в собственности не только квартира Евгении. На втором этаже аварийного дома женщина с детьми несколько лет назад приобрела жилье, оформив ипотеку в банке. Кредитная организация проверила условия и не нашла поводов для отказа в выдаче денег. Теперь и эта семья не знает, что будет дальше.

Большинство же квартир в доме — муниципальные. И условия в них действительно плохие: протекающие потолки, осыпающиеся стены. А потом еще и трещина в стене образовалась. Жильцы пожаловались в мэрию Петрозаводска

— Восьмиквартирный дом в микрорайоне Зарека ежедневно обследуется представителями комитета ЖКХ и управления по делам ГО и ЧС администрации города совместно с управляющей компанией, — прокомментировала глава Петрозаводска Ирина Мирошник . — Людям сразу предложили жилье в маневренном фонде, но тогда они не понимали серьезно-сти ситуации и оформили письменные отказы от переселения. Мы заказали экспертизу, и ее результаты неблагоприятны: в четырех квартирах есть опасность для проживания.

От жильцов трех квартир согласия в администрации города так и не получили, но поскольку существует опасность для жизни и здоровья людей, то в мэрии пообещали готовить документы на принудительное выселение. Петрозаводские чиновники руководствуются Жилищным кодексом РФ и в своем праве: статья 32 ЖК говорит о том, что признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции является основанием для предъявления к собственникам помещений в указанном доме требования о его сносе или реконструкции в разумный срок. Если это требование не будет выполнено, земельный участок и жилые помещения подлежат изъятию для муниципальных нужд. Однако как быть в подобном случае с правом частной собственности, которое гарантировано Конституцией РФ, ЖК не говорит, а сотрудники администрации Петрозаводска, видимо, не знают.

Точку в этом деле, скорее всего, поставит суд. Но любопытный вопрос: почему заведомо аварийные дома со стопроцентным износом попали в свое время в списки подлежащих капитальному ремонту и на них должны впустую тратить средства? Почти все дома из плана 2018 года перешли в программу переселения из аварийного жилья: 169 из 195. Об этом заявил исполняющий обязанно-сти гендиректора Фонда капремонта Карелии Виталий Берлогин. В ведомстве пообещали выделенные на них средства потратить в том числе и на обследование зданий с опережением графика, например, тех, которые планируют ремонтировать в 2019 году.

В минстрое республики добавили, что Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Карелии о выделении средств на расселение вновь выявленного аварийного жилья. Это 24 тысячи квадратных метров, всего 141 дом. Объем дополнительного финансирования составит более 790 миллионов рублей. В рамках реализации программы запланировано как строительство жилья, так и приобретение готовых квартир. В Петрозаводске возведут три новостройки, но всем нуждающимся квартир в них не хватит.