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РД МУГИСО сдает в аренду удобные офисы на Белинского
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РД МУГИСО сдает в аренду удобные офисы на Белинского 

АиФ Урал 33 минуты назад
Фото: АиФ Урал
Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области предоставляет в долгосрочную аренду офисные помещения в центре города, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 76, рядом с Атриум Палас Отелем и офисным зданием «Панорама».
1. На 3 этаже, площадью 51,1 кв.м (2 просторные смежные комнаты), 36 кв.м (3 смежные комнаты с раковиной в одной комнате) и одна комната 18,4 кв.м с общим коридором и отдельным входом с железной дверью во все помещения общей площадью 118,8 кв.м.
Состояние удовлетворительное. Стоимость аренды 1 кв.м — 357,15 рублей.
— 51,1 кв.м — 18250,37 рублей;
— 36 кв.м — 12857,40 рублей;
— 18,4 кв.м — 6571,56 рублей.
Арендная плата весь объект — 42429,42 рублей. Коммунальные платежи не входят в стоимость арендной платы.
2. На 4 этаже, площадью 10,3 кв.м; 19,9 кв.м; 34,6 кв.м; 34,7 кв.м.
Стоимость аренды 1 кв.м — 400 рублей, арендная плата составляет от 4120 до 13880 рублей. Коммунальные платежи не входят в стоимость арендной платы.
Объекты передаются путем проведения аукциона на право заключения договора аренды недвижимого имущества. По итогам проведенного аукциона с победителем заключается договор аренды сроком на 5 лет.
За дополнительной информацией об объектах, предлагаемых к продаже или аренде, сроках и условиях проведения аукционов Вы можете обратиться в адрес ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО» по тел. : 8 (343) 257-84-60, +7 922 196-63-73 или через официальный сайт www.rdmugiso.ru.
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