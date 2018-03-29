В Александровке сгорела квартира: в огне пострадала женщина

В Ростове полностью выгорела квартира двухэтажного жилого дома. Пожар произошел накануне вечером в Александровке на улице 40-летия Победы.

— Пострадала женщина, которая находилась в горящей квартире, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. На месте работали двенадцать спасателей и три спецмашины. С пожаром им удалось справиться за полчаса.

Сейчас специалисты выясняют, из-за чего произошло возгорание.

В середине марта в Ростове на улице Извилистой произошел другой пожар. В результате также пострадала женщина.