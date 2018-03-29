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В Александровке сгорела квартира: в огне пострадала женщина
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Александровке сгорела квартира: в огне пострадала женщина 

161.ru 18 минут назад
Фото: 161.ru
В Ростове полностью выгорела квартира двухэтажного жилого дома. Пожар произошел накануне вечером в Александровке на улице 40-летия Победы.
— Пострадала женщина, которая находилась в горящей квартире, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. На месте работали двенадцать спасателей и три спецмашины. С пожаром им удалось справиться за полчаса.
Сейчас специалисты выясняют, из-за чего произошло возгорание.
В середине марта в Ростове на улице Извилистой произошел другой пожар. В результате также пострадала женщина.
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