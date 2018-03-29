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Во Франции напечатали жилой дом
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Во Франции сдан в эксплуатацию первый жилой дом, отпечатанный на 3D-принтере 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Первый в истории Франции жилой дом, созданный при помощи технологии 3D-печати, в марте был сдан в эксплуатацию в городе Нант на западе страны. Об этом сообщила региональная газета Ouest France.
Инновационный проект в области жилищного строительства получил название Yhnova. Его создатели настаивают — речь идет об уникальной технологии в мировом масштабе. Дом в квартале Ботьер был построен при помощи одного 3D-принтера.
За 54 часа робот-строитель возвел стены будущего жилого дома, площадь которого составила 95 кв. м. Его работой управляли два оператора. "Могли бы управиться и за 33 часа", — замечает один из создателей робота Бенуа Фюре.
Все работы по возведению стен жилища были проведены еще в сентябре прошлого года. Затем была пауза, чтобы дать полиуретановой смеси и бетону просохнуть, после чего началась следующая стадия работ, пока недоступных роботам-строителям — монтаж окон и дверей, внутренняя отделка, прокладка проводки и оборудование санузла.
Построенное по новой технологии здание отличает и футуристичный дизайн: скругленная основная стена с главным входом, ровная белая штукатурка и минимализм деталей. Одноэтажный дом насчитывает пять комнат, оборудованных датчиками, которые будут отслеживать уровень влажности воздуха, температуру, давление, чтобы инженеры смогли отследить, как конструкция отзывается на влияние окружающей среды.
Построенный в Нанте дом отнесли к классу социального жилья. Цена за квадратный метр в экспериментальном сооружении не разглашается, однако планируется, что уже летом в него вселятся первые жильцы. Пока же двери его открыты исследователям, архитекторам, дизайнерам.
"Yhnova вызвала интерес по всему миру. Сейчас один коллега представляет проект на конференции в Копенгагене, каждую неделю получаем запросы. Когда мы начинали проект три года назад, нам говорили, что в Китае уже давно печатают дома на 3D-принтерах, сегодня же сами китайцы ездят к нам смотреть, так что уже рассчитываем проекты для Китая и даже для Мадагаскара", — рассказывает Бенуа Фюре.
Как подчеркнул изобретатель, технологии 3D-печати призваны в первую очередь упростить работу профессиональным строителям. "Задача — продумать, как улучшить строительную отрасль для завтрашнего дня. Многие нам говорили — вы убьете профессию. Но напротив, это — будущее. С такими машинами меньше будет тяжелой работы для строителей", — уверен Фюре.
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