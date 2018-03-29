Во Франции напечатали жилой дом

Во Франции сдан в эксплуатацию первый жилой дом, отпечатанный на 3D-принтере

Первый в истории Франции жилой дом, созданный при помощи технологии 3D-печати, в марте был сдан в эксплуатацию в городе Нант на западе страны. Об этом сообщила региональная газета Ouest France.

Инновационный проект в области жилищного строительства получил название Yhnova. Его создатели настаивают — речь идет об уникальной технологии в мировом масштабе. Дом в квартале Ботьер был построен при помощи одного 3D-принтера.

За 54 часа робот-строитель возвел стены будущего жилого дома, площадь которого составила 95 кв. м. Его работой управляли два оператора. "Могли бы управиться и за 33 часа", — замечает один из создателей робота Бенуа Фюре.

Все работы по возведению стен жилища были проведены еще в сентябре прошлого года. Затем была пауза, чтобы дать полиуретановой смеси и бетону просохнуть, после чего началась следующая стадия работ, пока недоступных роботам-строителям — монтаж окон и дверей, внутренняя отделка, прокладка проводки и оборудование санузла.

Построенное по новой технологии здание отличает и футуристичный дизайн: скругленная основная стена с главным входом, ровная белая штукатурка и минимализм деталей. Одноэтажный дом насчитывает пять комнат, оборудованных датчиками, которые будут отслеживать уровень влажности воздуха, температуру, давление, чтобы инженеры смогли отследить, как конструкция отзывается на влияние окружающей среды.

"Yhnova вызвала интерес по всему миру. Сейчас один коллега представляет проект на конференции в Копенгагене, каждую неделю получаем запросы. Когда мы начинали проект три года назад, нам говорили, что в Китае уже давно печатают дома на 3D-принтерах, сегодня же сами китайцы ездят к нам смотреть, так что уже рассчитываем проекты для Китая и даже для Мадагаскара", — рассказывает Бенуа Фюре. Построенный в Нанте дом отнесли к классу социального жилья. Цена за квадратный метр в экспериментальном сооружении не разглашается, однако планируется, что уже летом в него вселятся первые жильцы. Пока же двери его открыты исследователям, архитекторам, дизайнерам.

Как подчеркнул изобретатель, технологии 3D-печати призваны в первую очередь упростить работу профессиональным строителям. "Задача — продумать, как улучшить строительную отрасль для завтрашнего дня. Многие нам говорили — вы убьете профессию. Но напротив, это — будущее. С такими машинами меньше будет тяжелой работы для строителей", — уверен Фюре.