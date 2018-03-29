Застройщик выплатит жительнице Екатеринбурга 480 тысяч за темную квартиру

По данным ведомства, застройщик ООО «Новый Город» построил дом на улице Новгородцево. При этом жильцы подъезда соседнего дома из-за высотки остались без света. Жительница дома обратилась в суд с требованием компенсировать ей причиненные неудобства.

Свердловский областной суд подтвердил, что требования обоснованы, после чего один из жителей обратился в прокуратуру Кировского района с предложение подать к застройщику иск о возмещении ущерба и компенсации морального вреда.

Суд встал на сторону истца, признав, что лишение жильцов света является нарушением условий проживания и нарушением санитарных правил. ООО «Новый Город» обязали выплатить 483 тысяч рублей компенсации.