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Застройщик выплатит жительнице Екатеринбурга 480 тысяч за темную квартиру
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Застройщик выплатит жительнице Екатеринбурга 480 тысяч за темную квартиру 

РИА «ФедералПресс» 18 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным ведомства, застройщик ООО «Новый Город» построил дом на улице Новгородцево. При этом жильцы подъезда соседнего дома из-за высотки остались без света. Жительница дома обратилась в суд с требованием компенсировать ей причиненные неудобства.
Свердловский областной суд подтвердил, что требования обоснованы, после чего один из жителей обратился в прокуратуру Кировского района с предложение подать к застройщику иск о возмещении ущерба и компенсации морального вреда.
Суд встал на сторону истца, признав, что лишение жильцов света является нарушением условий проживания и нарушением санитарных правил. ООО «Новый Город» обязали выплатить 483 тысяч рублей компенсации.
В настоящее время решение не вступило в законную силу, Управление Роспотребнадзора следит за дальнейшим развитием событий.
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