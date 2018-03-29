Рейтинг самых маленьких квартир Сибири: от 8 квадратных метров

Самая маленькая квартира находится в микрорайоне Южно-Чемской в Новосибирске . Площадь — всего 8 квадратных метров, стоимость — 450 тысяч рублей. По документам это подсобное помещение, в котором нельзя прописаться, но можно жить. Собственники отмечают, что данный объект является удобным для сдачи в аренду.

В другой новосибирской микроквартире площадью 10 «квадратов» можно прописаться. Она находится в нестандартной трехэтажке в 1-м Хилокском переулке Ленинском района. Стоимость объекта — 530 тысяч рублей.

«Вряд ли такое жилье можно считать исключительно новосибирским явлением, так как в других городах также встречаются подобные микроквартиры. Их площадь на несколько квадратов больше, что не критично для жизни», — прокомментировала руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринева

Например, квартиры по 10 «квадратов» есть в продаже в Красноярске примерно по 500 тысяч рублей. Одна из квартир имеет собственный балкон, а у другой нет даже окна, так как изначально она была задумана как подсобное помещение, в котором нельзя прописаться.

Гостинка размером 11 «квадратов» продается в Барнауле за 690 тысяч рублей, а в Кемерове квартира точно такого же размера в панельной девятиэтажке стоит 700 тыс. руб. Гостинки площадью 12-14 квадратов продаются также в Томске Омске . Их стоимость — около 500 тысяч рублей.