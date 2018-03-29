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Рейтинг самых маленьких квартир Сибири: от 8 квадратных метров
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Рейтинг самых маленьких квартир Сибири: от 8 квадратных метров 

Все новости Новосибирской области 39 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Самая маленькая квартира находится в микрорайоне Южно-Чемской в Новосибирске. Площадь — всего 8 квадратных метров, стоимость — 450 тысяч рублей. По документам это подсобное помещение, в котором нельзя прописаться, но можно жить. Собственники отмечают, что данный объект является удобным для сдачи в аренду.
В другой новосибирской микроквартире площадью 10 «квадратов» можно прописаться. Она находится в нестандартной трехэтажке в 1-м Хилокском переулке Ленинском района. Стоимость объекта — 530 тысяч рублей.
«Вряд ли такое жилье можно считать исключительно новосибирским явлением, так как в других городах также встречаются подобные микроквартиры. Их площадь на несколько квадратов больше, что не критично для жизни», — прокомментировала руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринева.
Например, квартиры по 10 «квадратов» есть в продаже в Красноярске примерно по 500 тысяч рублей. Одна из квартир имеет собственный балкон, а у другой нет даже окна, так как изначально она была задумана как подсобное помещение, в котором нельзя прописаться.
Гостинка размером 11 «квадратов» продается в Барнауле за 690 тысяч рублей, а в Кемерове квартира точно такого же размера в панельной девятиэтажке стоит 700 тыс. руб. Гостинки площадью 12-14 квадратов продаются также в Томске и Омске. Их стоимость — около 500 тысяч рублей.
Ранее VN.ru сообщал, что доступность жилья для новосибирцев со средними заработками оказалась одной из самых низких в Сибири. На покупку собственной однокомнатной квартиры жителям Новосибирска с доходом в 32 тысячи рублей понадобится 64 зарплаты (5 лет и 4 месяца), а на «двушку» — 98 зарплат (8 лет и 2 месяца).
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