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Власти Подмосковья в шесть раз увеличили количество проверок девелоперов, привлекающих средства дольщиков
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Власти Подмосковья в шесть раз увеличили количество проверок девелоперов, привлекающих средства дольщиков 

Агентство «Москва» 37 минут назад
Главное управление государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области с начала 2018 г. провело 23 внеплановых проверки застройщиков, привлекающих средства дольщиков, что почти в шесть раз больше показателя годичной давности. Об этом Агентству «Москва» сообщил начальник ведомства Руслан Тагиев.
«Главгосстройнадзор Московской области увеличил количество проверок подмосковных застройщиков, привлекающих средства граждан для строительства жилья. С начала 2018 г. проведено 23 внеплановых выездных проверки целевого использования привлеченных денежных средств участников долевого строительства в рамках ФЗ-214 (федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» — прим. Агентства «Москва»). В прошлом году за этот же период — четыре проверки», — уточнил Р. Тагиев.
Он добавил, что с целью повышения качества надзора количество внеплановых документарных проверок выросло в восемь раз.
«По их итогам выявлен ряд нарушений, связанный главным образом либо с неполной или с недостоверной информацией в ежеквартальной отчетности и/или проектных декларациях», — отметил начальник Главгосстройнадзора Подмосковья.
Как пояснили в пресс-службе ведомства, по итогам проверок с начала 2018 г. вынесено 20 постановлений о наложении административных наказаний.
«Сумма начисленных за этот период штрафов в отношении организаций-застройщиков составила более 7,1 млн руб. Сегодня в Московской области с привлечением средств населения строится 1 тыс. 871 объект: 1 тыс. 805 объектов по договорам долевого участия (ДДУ), 66 — в рамках жилищно-строительных кооперативов. Сегодня в Подмосковье действует более 164 тыс. ДДУ. Объем привлеченных в строительство денежных средств граждан составляет около 657,976 млрд руб.», — заключили в ведомстве.
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