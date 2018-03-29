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Врачи не смогли спасти 50 младенцев в Костромской области
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Врачи не смогли спасти 50 младенцев в Костромской области 

Kostroma.Today 47 минут назад
Фото: Kostroma.Today
В Костромской области уменьшилась младенческая смертность, узнал KOSTROMA.TODAY. Речь идет о данных за 2017 год.
Как выяснилось, в регионе умерли 50 малышей в возрасте до года. По сравнению с 2016 г. этот печальный показатель снизился на 15 процентов.
Как мы уже рассказывали, в Костроме уже около 15 лет пытаются построить новый перинатальный центр. Сегодня женщин с серьезными патологиями беременности — в год это около 500 человек — вынуждены направлять в соседние Ярославль и Иваново.
Вице-премьер Ольга Голодец во время визита в Кострому заявила, что «в новом цикле строительства перинатальных центров у Костромской области будет абсолютный приоритет».
Всего в 2017 г. в регионе родилось 6915 малышей.
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